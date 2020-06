Belgrano en Misiones: documentos de la historia

Al momento de ingresar al territorio de lo que por entonces era la provincia de Misiones, el general del ejército revolucionario publicó una proclama dirigida a los “naturales de Misiones”, o sea, a los guaraníes que habitaban los antiguos pueblos jesuitas. Mediante este breve texto, que Manuel Belgrano mandó traducir al guaraní, el futuro creador de la bandera exponía su intención de restituir los “derechos de libertad, propiedad y seguridad” de los que habían sido privados por generaciones y que estaba en “vuestro territorio” para dar pruebas de que eran “hermanos nuestros”.

Proclama de Belgrano a los misioneros

En virtud de la autoridad que le había conferido la Junta de Buenos Aires, Belgrano no escatimó la amenaza de descargar “la espada de la justicia sobre vosotros”, si “siguiereis las huellas de esos mandatarios, que sólo tratan de la ruina de estos fieles y leales dominios”.

A continuación, compartimos el texto completo de la proclama, tal como figura transcripta en el Tomo XIV, páginas 12.482 y 12.483 de la Biblioteca de Mayo. El resaltado es nuestro.

Proclama de Manuel Belgrano a los naturales de Misiones

Naturales de los pueblos de Misiones:

La excelentísima Junta provisional gubernativa que a nombre de su majestad el señor don Fernando VII rige las provincias del Río de la Plata, me manda a restituiros vuestros derechos de libertad, propiedad y seguridad de que habéis estado privados por tantas generaciones, sirviendo como esclavos a los que han tratado únicamente de enriquecerse a costa de vuestros sudores, y aun de vuestra propia sangre: al efecto me ha nombrado de su representante, me ha revestido de todas sus facultades, y ha puesto a mi mando un ejército respetable; ya estoy en vuestro territorio, y pronto a daros las pruebas más revelantes de la sabia providencia de la excelentísima Junta, para que se os repute como hermanos nuestros, y con cuyo motivo las compañías de vosotros que antes militaban en el ejército entre las castas, por disposición de nuestros opresores, os están entre los regimientos de patricios y arribeños: pedid lo que quisiéredes, manifestándome vuestro estado, que sin perder instantes contraeré mi atención a protegeros y favoreceros, conforme a las intenciones de la excelentísima Junta; pero guardaos de faltar al respeto debido a sus justos y arreglados mandatos y de contribuir a las sugestiones de los enemigos de la patria y del Rey; pues así como trabajaré por vuestra utilidad y provecho, si cumpliéreis con vuestras obligaciones, del mismo modo descargaré la espada de la justicia sobre vosotros, si, olvidados de lo que debéis a la patria, al Rey y a vosotros mismos, siguiereis las huellas de esos mandatarios, que sólo tratan de la ruina de estos fieles y leales dominios del amado Fernando VII, y de cuantos hemos tenido la fortuna de nacer en ellos.

Firma: Manuel Belgrano

Original en: MUSEO MITRE, Documentos del archivo de Belgrano, Buenos Aires, 1914, tomo III, ps. 121-122.

Por Pablo Camogli

