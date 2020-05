Papa Francisco en Pentecostés 2020: «Tras la pandemia se deberá construir una sociedad más justa y equitativa»

El papa Francisco llamó a terminar «con la pandemia de la pobreza» y reflexionó que «la gente es más importante que la economía». En su mensaje de este domingo, sostuvo que «cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo» en relación a la crisis por el coronavirus en el mundo. El mensaje fue grabado para Charis, el servicio para la Renovación Carismática Católica. «Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa», dijo.

De esta forma, el Papa Francisco convocó a «terminar con la pandemia de la pobreza» y aseguró que de la crisis generada por el coronavirus en el mundo «se sale mejor o peor, no se sale igual». En el mensaje sostuvo también que «si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad en donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano», expresó.

El papa Francisco recordó también este domingo 31 de mayo que la región amazónica fue duramente golpeada por la pandemia de coronavirus con muchos muertos y contagiados y exhortó a que ninguno de sus habitantes se quede sin asistencia sanitaria.

«El Sínodo del Amazonas terminó hace siete meses; hoy, fiesta de Pentecostés, lo invocamos Espíritu Santo para dar luz y fortaleza a la Iglesia y a la sociedad en la Amazonía, severamente probado por el pandemia», dijo Francisco.

Recordó el pontífice argentino que «muchos son los infectados y los muertos, incluso entre los pueblos indígenas, particularmente vulnerables». Y rezó por la intercesión de María, Madre del Amazonas, «para las personas más pobres e indefensas de esta querida región, pero también para los de todo el mundo», y para «que nadie se quede sin la asistencia e su salud».

«No ahorremos en la salud por la economía. Las personas somos más importantes que la economía», añadió.

«Les deseo a todos un buen domingo de Pentecostés. Tenemos tanta necesidad de luz y fuerza del Espíritu Santo! La Iglesia lo necesita para caminar en armonía y con valentía. presenciando el evangelio. Y toda la familia humana lo necesita, para salir de esta crisis más unida», concluyó Francisco.

Fuente: EFE, Panorama, ACI

PE