Coronavirus: Donald Trump dijo que, «no quiero darle a la prensa el placer de verme con barbijo»

Desafiante, como siempre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que, aunque había utilizado, no le daría «el placer» a la prensa de verlo con un barbijo, cuyo uso es recomendado para para prevenir contagios del coronavirus, que ya mató a más de 94.000 personas en su país, el más golpeado por la pandemia.

Durante una visita a una fábrica de Ford en Ypsilanti, Michigan, cuyos trabajadores fabricaron respiradores y otros equipos médicos en el marco de la pandemia de Covid-19, Trump usó un tapabocas durante la visita -azul marino y con el sello presidencial-, pero se negó a portarlo delante de las cámaras.

«Tenía puesta una antes. Usé una en esa área trasera pero no quise dar a la prensa el placer de verlo «, dijo a los periodistas y fotógrafos que lo acompañaron en la visita, y le dio además una máscara plástica de mano en mano a una persona que estaba sosteniendo un micrófono.

«¿Por qué no lo usa aquí?», le preguntaron. «Porque no es necesario. Todos han sido testeados y yo he sido testeado. De hecho, fui testeado esta mañana. Así que no es necesario». Además, dijo que el barbijo que usó «era muy lindo, se veía muy bien».

Prácticamente todos en la fábrica utilizaron tapabocas, siguiendo la política de la empresa y las recomendaciones del gobierno para contener el avance del contagioso virus.

Trump, que presiona para dejar atrás la pandemia y reactivar la economía, nunca usó un barbijo en público, alegando que no se ajusta al aspecto que debe ofrecer como líder mundial.

Antes de emprender el viaje hacia Michigan, el presidente estadounidense había asegurado que «no sabía» si iba a llevar barbijo durante la visita a la fábrica. «Vamos a verlo. Mucha gente me ha hecho esa pregunta», respondió a los periodistas. «Quiero que nuestro país vuelva a la normalidad. Quiero normalizar», insistió.

A principios de mayo, Trump visitó las instalaciones en Arizona de la empresa Honeywell, que fabrica mascarillas N95, sin hacer uso de ninguna de ellas. Paseó por el edificio con la cara descubierta, aunque llevaba unas gafas protectoras transparentes.

Campaña al aire libre

Trump no ocultó su ansiedad por salir de gira para promover su reelección el 3 de noviembre y dijo que podría realizar actos de campaña al aire libre hasta que la pandemia del coronavirus se aplaque lo suficiente como para volver los eventos tradicionales.

«Tenemos que volver a los actos electorales», dijo Trump a periodistas en la plata de Ford. «Creo que será más temprano que tarde».

A poco más de cinco meses de la elección, Trump es superado por su rival demócrata Joe Biden en los sondeos nacionales y en algunos estados decisivos, como Míchigan, donde el republicano se impuso en 2016.

Un funcionario de campaña de alto rango dijo que autoridades tuvieron una reunión la semana pasada y discutieron cómo y cuándo reanudar los grandes actos de campaña que anhela Trump. «Está claro, está ansioso por reanudar los mítines», dijo.

