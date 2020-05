Evalúan el adiestramiento de canes para detectar personas con covid-19

El adiestrador canino José Cáceres destacó los beneficios del entrenamiento canino y negó que el hecho de que un perro trabaje esté relacionado con el maltrato. Por el contrario, destacó que de esta manera se desarrollan las habilidades del can.

José cáceres. Santa María de las Misiones

En algunos países el entrenamiento canino para la detección de enfermedades es una actividad frecuente, no obstante en los últimos días han salido a la luz diversos estudios para entrenar perros detectores de COVID-19.

Según el entrenador canino José Cáceres, desarrollar esta habilidad en el perro sí es posible. «A medida que aumenten los estudios seguiremos descubriendo más funcionalidades de los animales (…) Para comprender al perro hay que entender que él tiene el olfato distinto. Su primer sentido desarrollado es el del olfato».

Aclaró que el adiestramiento y el maltrato no son cosas similares. «Poner a trabajar a un perro, significa que estoy explotando las facultades de cazador que él tiene. No se olviden que para la detección de narcóticos o covid es un juego de cacería, él empieza a cazar y cazar y después por memoria asociativa surge el juego».

Sostuvo que hay experiencias previas en relación al uso de los perros para detección de enfermedades como epilepsia, detección de explosivos, de tumores o cáncer. «Todo dependerá de la comprensión del perro».

Destacó que algunas razas predispuestas, pero que todos los perros son adiestrables. «Los que manifiestan y tienen cargado en su genética es el labrador golden retriever, esa raza ya tiene cargado en su ADN. No significa que sea el mejor, pero en este caso es destacable».

Señaló que hay otras razas de trabajo como los ovejeros alemanes, el salchicha también son de trabajo y de cacería. «Cualquier perro es bueno, el de callejero es mejor para adiestrarlo para personas con discapacidad. En esos casos hay un encargado de seleccionar el perro más adecuado según la función que se requiera».

Tiempo de cuarentena

Indicó que los perros se estresan en esta temporada de aislamiento. «Si antes no tenían una rutina, el durante es peor y ni qué decir del futuro. En este tiempo yo recomendaría que jueguen con el olfato del can y que se le obligue al perro a pensar con olores, porque así se ayudará a desarrollar su cerebro. Este tiempo hay que aprovechar para redescubrirlo, puede que mañana tenga una frustración porque cuando se levante la cuarentena, me va extrañar. Hay que enseñarle lo que está bien y lo que está mal y somos nosotros lo que tenemos el cargo de conciencia».

Aconsejó que la primera regla de educación canina es que asocie la comida con trabajo. «Si tengo siempre el plato lleno, lo que él menos va a pensar es que es cazador y así surgen los demás problemas. Se va aburrir, va encontrar de que domina la casa, va a morder las cosas. Al asociar su alimentación con el trabajo se va estabilizar».

SPM