Evander Holyfield anunció que vuelve a boxear y le piden que enfrente a Mike Tyson

El estadounidense Evander Holyfield, excampeón del mundo de los pesos pesados, anunció que volverá a boxear a los 57 años con exclusivos fines benéficos para recaudar fondos para los más afectados por la pandemia de coronavirus.

Holyfield saldrá temporalmente de su retiro para afrontar varias peleas de carácter benéfico y sus seguidores inmediatamente le pidieron un combate contra Mike Tyson, que también se está entrenando fuerte.

Holyfield lleva retirado nueve años tras su última pelea en mayo de 2011 luego de ganarle al danés Brian Nilsen. Por ahora solo adelantó que se tratarán de combates para recaudar dinero que pueda ayudar a los más afectados por la pandemia, pero no adelantó quiénes podrían ser sus rivales. «El momento que ustedes han estado esperado… El campeón vuelve», posteó en su cuenta de Instagram.

En qué anda Tyson

El excampeón de los pesados tiene 53 años y recientemente protagonizó un video viral en el que mostraba un gran poder de golpe en uno de sus entrenamientos. Incluso, recibió una oferta de un millón de dólares para hacer un combate benéfico en Australia.

Ambos boxeadores protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada «The Sound and the Fury» («El Sonido y la Furia»), que después se conoció como «The Bite of ’97» («La Mordida del ’97»), que se celebró en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas. El combate se realizó el 28 de junio de 1997 con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, y tuvo más notoriedad después de que Tyson le mordiera la oreja derecha a Holyfield.

Tyson fue descalificado y perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada, aunque luego la recuperó y pudo volver a boxear.

Fuente: TN

D.A.