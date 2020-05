Desde este lunes monotributistas y autónomos podrán solicitar créditos a tasa cero

Los monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobiernopodrán solicitar desde este lunes y hasta el 29 de mayo un crédito a tasa de interés cero por hasta $ 150.000, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) lanzando para mitigar la crisis económica por la pandemia de coronavirus.

Lee las últimas noticias del coronavirus haciendo click aquí

Para hacerlo deberán ingresar al sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ingresar a su cuenta con Clave Fiscal (nivel de seguridad 2) y clickear en la opción «Crédito Tasa Cero«.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, dio detalles de la medida:

✅ No prestar servicios a entidades del sector público nacional, provincial o municipal (la facturación no puede ser superior al 70% entre el 12/3 y el 12/4)

✅ No percibir ingresos de trabajos en relación en dependencia o provenientes de una jubilación.

— Adolfo (@adolfosafran) May 4, 2020