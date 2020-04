Lazos Solidarios repartirá choripanes e instructivos a camioneros que pasen por Alem

Será este martes en horas del mediodía y se repartirán choripanes, barbijos e instructivos para que se cuiden durante su viaje.

Por iniciativa del grupo “Lazos solidarios” y con el apoyo de la municipalidad de Leandro N. Alem, la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos Limitada (CELA), se realizará una gran movida solidaria para reconocer la invalorable tarea de los camioneros en el acceso a la ciudad por el Barrio Virgen del Rosario.

En la ocasión, el Intendente de Leandro N Alem, Waldemar Wolenberg, recordó que: “Sin el trabajo de los camioneros no tendríamos nada durante la pandemia. Por eso, así como en cualquier tarea, es importante cuidarse y cuidarlos, que sepan que los tenemos en cuenta y queremos hacer sentir que, en nuestra ciudad, que hay más de mil camioneros, sean o no de Alem van a ser recibidos como a cualquier habitante”.

Cabe destacar que, en Leandro N Alem, los camioneros pudieron cargar combustibles y fueron recibidos como todos, con la cortesía y el respeto que se merecen en cada uno de los comercios, a diferencia de otros lugares del país.

En tal sentido, Wolenberg pidió “no tener miedo, pero si ser cuidadosos y es una de las formas en que puedan para un minuto, recibir lo que se le brinda y por ahí conocer un poco más de como cuidarse durante el viaje, donde una persona le va a dar también un instructivo y una palabra de aliento para seguir camino”, aclaró.

Según explicaron desde “Lazos solidarios”, un grupo reducido de personas se encargará de hacer los choripanes, avisar a los camioneros metros antes para que puedan parar solamente unos minutos, respetando el aislamiento y el protocolo para que se le pueda entregar la comida y continuar viaje.

Por su parte, desde el grupo organizador, a cargo de Santiago Leites, resaltaron que “Alem es uno de los lugares en el país con más camioneros, no podíamos no apoyar a los que trabajan incansablemente dejando muchas horas de su vida para que no falte nada en nuestra mesa”, expresó.

El merecido reconocimiento, es también auspiciado por la CELA, que en representación de la misma, su presidente, Juan Carlos Jungengel agregó que “es una iniciativa y una causa que nos toca de cerca, en cela también necesitamos mucho de los camioneros, que son esos trabajadores que como cualquier capitán no abandonan a su barco y en esta pandemia arriesgan mucho de sus salud por una causa que deja preocupados a sus familiares y amigos, con esto solo queremos decirles que los apoyamos y pedimos que se cuiden para cuidarnos”, subrayó.

