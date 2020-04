Coronavirus: Alarcón aclaró que pasaron más de 14 días que el camionero de San Vicente ingresó a la provincia, “y si hubiera contagiado a otra persona, ya tendría síntomas”

El ministro de Salud de Misiones se refirió a la primera víctima fatal por Covid-19 en la provincia y contó que “mientras el paciente estuvo lúcido, dijo que sólo compartió con su esposa, que fue a la única que contagió”. Admitió el médico que el cuadro de Héctor Vidotto se agravó por la edad y “por las comorbilidades con la que ingresó” y recordó que siete días después de regresar de Brasil, “presentó fiebre y tos y fue a una consulta al hospital de San Vicente”. Se activó el protocolo por dos camioneros que ingresaron por Centinela, pero los testeos dieron negativo.

El titular de la cartera sanitaria Oscar Alarcón, repasó cómo fue la trazabilidad desde que ingresó a Misiones del camionero Héctor Vidotto, quien se transformó el jueves 23 de abril en la primera víctima por Covid-19 en la provincia. Repasó cada uno de los testeos realizado al entorno del hombre de 61 años oriundo de San Vicente y reafirmó que sólo contagió a su esposa, “porque si hubiera contagiado a más personas y al pasar más de 14 días desde que volvió desde Brasil, ya hubieran aparecido más casos con síntomas”.

Alarcón, en declaraciones a la radio FM Show de Posadas relató que el camionero Héctor Vidotto, “estuvo siete días desde su ingreso a la provincia desde San Pablo, Brasil en su casa y había comenzado con síntomas y no había consultado con el médico. Es un paciente de 61 años que estaba comorbilidades y eso te hace mucho más vulnerable por la edad”. Las comorbilidades que hace referencia el galeno, son patologías preexistentes y en el caso del fallecido, era hipertenso, fumador y con escasa actividad física. “Son patologías no transmisibles que te produce un estado de vulnerabilidad diferente con relación a todas las infecciones. Además, era una persona que estaba mucho tiempo sentado, eso también suma porque no tiene actividad física prácticamente y estuvo en un lugar de altísimo riesgo donde hubo muchos casos positivos y muchas muertes. Brasil de por sí está explotando con el coronavirus y abandonaron prácticamente la cuarentena”.

Alarcón explicó que “le hicimos la trazabilidad desde su ingreso a la provincia de Misiones hasta que llegó a su casa y luego hasta la internación. Hicimos los testeos a todas las personas que tuvieron contacto estrecho, los no tan estrechos, los muy lejanos, a muchísima gente de su entorno y todos dieron negativo. Salvo su esposa que hoy se encuentra internada en aislamiento, compensada. Ella tuvo un leve cuadro febril y después ya se mantuvo hasta hoy sin ninguna sintomatología”.

Demora en la primera consulta

El ministro de Salud confirmó que Vidotto tardó una semana en consultar al médico y lo hizo una semana después de su regreso. “Fue a la consulta por fiebre y tos. Ingresó caminando al hospital de San Vicente. Fue al consultorio con su barbijo, fue atendido. Cuando se le hizo el interrogatorio refiere haber estado en otros lugares fuera del país. En ese momento se activa el protocolo, fue asilado y posteriormente enviado al hospital de Oberá y menos de 24 horas después, comienza a tener una descompensación grave, con trastornos respiratorios, se le inicia asistencia respiratoria mecánica y en ese momento comenzó a tener un cuadro prácticamente irreversible”.

Otro dato que despeja rumores y lleva tranquilidad al entorno del paciente es que, según Alarcón, “cuando estaba lúcido dijo que nunca estuvo en contacto con otras personas salvo con su esposa. Su esposa dijo lo mismo”. También hizo mención al caso descartado de otro camionero, “que estuvo en San Pablo con él, compartió un mate y estuvieron almorzando juntos, le hicimos un testeo y dio negativo. Lo habíamos contactado en Entre Ríos, lo esperamos, lo trajimos, lo asilamos, le hicimos el test y dio negativo. Es el camionero que le hizo el relevo y continuó con el viaje”.

El ministro de Salud adelantó por otra parte, que el jueves se activaron dos protocolos por dos camioneros que ingresaron presuntamente con fiebre por el control de Centinela, “pero nos quedamos hasta las tres de la mañana con el Gobernador esperando los resultados y finalmente dieron negativos. Uno ya está asilado en su domicilio y el otro continúa bajo control en el hospital de Fátima”.

