Coronavirus: concejales de Posadas sesionaron virtualmente por primera vez en la historia

La sesión duró una hora y la modalidad fue vía streaming donde los ediles aprobaron tres proyectos vinculados a la emergencia epidemiológica y sanitaria en plena pandemia. “Rescato el acompañamiento político de todos los sectores para concretar algo impensado cuando asumimos el 10 de diciembre”, manifestó el presidente del Concejo, Facundo López Sartori.

El Concejo Deliberante de Posadas se transformó este miércoles 8 de abril, en uno de los primeros municipios del interior de la Argentina, de llevar adelante una sesión virtual extraordinaria en plena pandemia, con la institucionalidad que demanda un Poder Legislativo y con la responsabilidad de los integrantes del cuerpo de tratar temas exclusivamente relacionados a la emergencia sanitaria y epidemiológica por la que transita el país.

A las 9:27 de ese miércoles 8 de abril, el presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Facundo López Sartori dio inicio formal a la sesión, con versión taquigráfica acompañando cada alocución y con las bondades tecnológicas para transmitir en vivo a todo el mundo vía YouTube y en el que cada ciudadano de Posadas, podía observar en pantalla cómo votaba cada edil.

Participaron los 14 concejales de la capital misionera y el Defensor del Pueblo y más allá de algunas dificultades de conexión en los domicilios particulares de algunos legisladores, la sesión no tuvo interrupciones. Cada bloque participó con los voceros designados y tampoco faltaron los reclamos del concejal Maximiliano Florindo, quien consideró que la sesión “no tiene validez jurídica”. No obstante, sus pares no coincidieron con su apreciación y luego de la sesión virtual, algunos ediles repitieron que Florindo siempre va a contramano del resto del cuerpo.

Tres proyectos aprobados

En lo estrictamente legislativo, el primer concejal en manifestarse virtualmente fue Martín Arjol quien celebró “esta modalidad, así como se lleva adelante en la ciudad de La Plata, que permite reunirnos en situaciones extraordinarias como estas, para que podamos seguir dando herramientas al Ejecutivo para funcionar”. Por su parte, el presidente del Bloque Cambiemos, Rodrigo de Arrechea, sostuvo que “teníamos dos caminos en esta pandemia: o dejar que otros trabajen por nosotros o que asumamos el compromiso nosotros y cumplamos con los pedidos de los vecinos”. Es así, que, haciendo hincapié en reforzar las medidas sanitarias, ediles aprobaron una iniciativa para crear “Posadas en Red”, un programa municipal de voluntariado para protección comunitaria de grupos de riesgo ante desastres naturales, catástrofes y epidemias. Dicha iniciativa de los concejales Mariela Dachary y Martín Arjol, tendrá como objetivo garantizar la calidad de vida de los posadeños. “Es importante vincular los esfuerzos que tiene el Estado por medio de su responsabilidad civil con los ciudadanos que atraviesan problemas económicos y que no pueden salir por la pandemia”, dijo la edil Dachary.

También por iniciativa del concejal Pablo Velázquez, se aprobó un observatorio de precios, para establecer el sistema municipal de protección de los intereses económicos de los consumidores posadeños con el objetivo de sancionar los aumentos indebidos en tiempos de catástrofe climática, pandemias etcétera y verificar que los precios no superen a los establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

También, en el marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria que vive nuestro país, se aprobó la creación del Comité de Emergencia Municipal junto a la declaración de la Emergencia Sanitaria contra la epidemia del Dengue y la pandemia del Coronavirus, que tendrán como objetivo impulsar políticas públicas y fortalecer las medidas de prevención referentes al COVID-19 y al Aedes Aegypti. Además, solicitaron al Ejecutivo, una campaña de concientización sobre las precauciones que se deben tomar durante la emergencia sanitaria, para garantizar la seguridad e higiene de los repartidores de Delivery: “en estos tiempos complejos, nos demanda más un trabajo extraordinario de todos. Marco las cifras del parte de hoy para resaltar el compromiso de todos los posadeños. Este es el camino de la solidaridad, de la empatía y de entender, que de esto vamos a salir si todos nos ponemos la misma camiseta”, expresó la presidente del Bloque Renovador, concejal. Anahí Repetto.

Otra iniciativa aprobada fue la solicitud al banco Macro para que instale un cajero automático en Itaembé Guazú, una de las zonas más alejadas del centro y en el que los vecinos, deben trasladarse como mínimo a Itaembé Miní o Villa Cabello, para extraer dinero.

Hito histórico

“En una situación coyuntural de sumo conflicto y emergencia tomamos la decisión de hacer la sesión virtual precisamente para tocar estos temas que son el coronavirus y el dengue”, destacó en diálogo con Misiones Online el presidente del Concejo, Facundo López Sartori. “Nunca pensamos que cuando asumimos el 10 de diciembre nos iba a tocar esta realidad. Hoy tuvimos la primera experiencia creo que salió bien”.

Aclaró Sartori que “esta sesión fue extraordinaria, porque estábamos en receso, pero dada la situación, la tuvimos que llamar a sesionar por primera vez en la historia de manera virtual”. Y por último pidió a la ciudadanía “seguir cuidándonos del dengue, porque más allá de la pandemia, en nuestra zona geográfica tenemos que seguir combatiendo al mosquito”, concluyó.

