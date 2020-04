Coronavirus en Paraguay: imputan a senadora con Covid-19 que obligó al Congreso a entrar en cuarentena

La Fiscalía de Paraguay imputó la noche del sábado a la senadora María Eugenia Bajac, del opositor Partido Liberal, por tentativa de lesión grave al presuntamente violar la cuarentena sanitaria impuesta por el gobierno a quienes llegan del exterior para evitar el contagio del coronavirus.

Bajac dijo en sus redes sociales que dio positivo al coronavirus y expresó que asistió a una sesión parlamentaria en ese estado porque no lo sabía aún en ese momento. Pidió disculpas a sus colegas legisladores y a los funcionarios del Congreso, y en su defensa argumentó que no presentaba síntomas y que ya había cumplido la cuarentena antes de acudir a la sesión parlamentaria.

“Por mi parte, en lo que me corresponde, pido sinceras disculpas al pueblo paraguayo, a mis colegas senadores, a los funcionarios y a todo aquel que pueda verse afectado por mi presencia en la sede del Parlamento el pasado miércoles 1 de abril”, señaló Bajac, a través de su cuenta de Twitter.

Debido a que Bajac dio positivo al covid-19, el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, se vio obligado a suspender todas las actividades parlamentarias desde este jueves 2 de abril, hasta después de Semana Santa, el lunes 13 de abril.

La Fiscalía, además de la imputación, pidió que la legisladora se mantenga bajo arresto domiciliario desde este sábado. El escrito de la Fiscalía explica que Bajac habría hecho un viaje a Perú y a su retorno a Paraguay, el 16 de marzo, supo que un miembro de la delegación que estuvo con ella en el viaje había dado positivo a covid-19.

El escrito fiscal agrega que el 18 de marzo, la legisladora habría presentado dolor de cabeza (tipo migraña), tos y dolor de garganta, según refirió el 30 de marzo, al servicio de respuesta rápida de la Dirección General de Vigilancia de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Bajac sostiene que nunca presentó síntomas y que ya había transcurrido el periodo de cuarentena obligatoria.

Según la Fiscalía, al día siguiente, martes 31 de marzo, Bajac habría acudido a diversos lugares de acceso público y luego se le habría realizado la toma de muestra por hisopado nasofaríngeo para covid-19; y se le advirtió que no debía salir de su domicilio hasta tanto tuviera el resultado del estudio.

El Ministerio Público indica que, el día miércoles 1 de abril, Bajac acudió a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores; y en las últimas horas de la tarde de ese mismo día, la Dirección de Vigilancia de Salud le indicó que se trataba de un caso confirmado de Covid-19.

Bajac sostiene que ella no consideraba que existía impedimento alguno para realizar sus actividades, porque cuando asistió a varios lugares públicos, incluyendo el Senado, aún no tenía el resultado del test de coronavirus. La senadora afirma que ella no recibió los resultados hasta el 2 de abril.

