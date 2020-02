Durante la mañana de este viernes se realizó el velorio en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, familiares, amigos y compañeros de trabajo despidieron los restos del diputado provincial Isaac “Negro” Sevi, con un cálido reconocimiento por su enorme aporte a la cultura y la política misionera.



Víctima de una enfermedad que no perdona, el jueves 27/02 partió el actual diputado provincial, quien consciente de la gravedad de su dolencia y como no podía ser de otra manera para quien hizo de la literatura un oficio, hace unas semanas publicó en su muro de Facebook un escrito comentando su situación a sus seguidores, detallando lo frágil de su salud por ésos días, por lo que este desenlace no sorprendió a sus conocidos.

Nacido en Apóstoles hace ya 64 años, de muy joven abrazó la militancia política en el peronismo, actividad que lo llevó a integrar el gabinete de varias gestiones en gobiernos peronistas, desde aquel ya lejano lugar como simple colaborador en la vice gobernación con Miguel Angel “Toto” Alterach, donde ya despuntaba sus inclinaciones como escritor, hasta su actual banca como diputados provincial del Frente Renovador de la Concordia.

Ya recibido de profesor de Historia en la UNAM, ocupó la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Posadas, durante la gestión como intendente de Carlos Rovira y a posteriori la Subsecretaría de Cultura en el primer mandato de Rovira como gobernador, para luego ser designado director de LT17 Radio Provincia de Misiones, cargo que desempeñó hasta su elección como diputado provincial en las elecciones de 2017.

Apenas conocida la noticia del deceso del “Negro” Sevi, figuras de la política y la cultura hicieron conocer su pesar a través de las redes sociales, siendo de los primeros en publicar sus mensajes en sus cuentas de Twitter el ex gobernador y actual diputado provincial Hugo Passalacqua y el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quienes además de la militancia consideraban un amigo al “Negro” Sevi.

Profundo pesar por la pérdida de un amigo y gran militante. Supo decirme “fui el primer ministro de cultura del pais”. En este tiempo volvimos a recuperar ese ministerio para la cultura misionera. Abrazo eterno negro. Mis pésames a la familia. pic.twitter.com/skvzow8Amg — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) February 27, 2020

