En el marco de la fecha 21 del Torneo Federal A, Crucero del Norte recibirá a Unión de Sunchales, en un encuentro clave por meterse entre los puestos que pelean por ingresar al hexagonal. El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Andrés Guacurarí y será con arbitraje de Francisco Acosta.

Pablo Motta. Radio Libertad

Luego de su fecha libre, el colectivero intentará volver al triunfo luego del trago amargo que se trajo de Resistencia donde se vio perjudicado por el arbitraje en el partido ante Chaco For Ever “la verdad que fue un buen partido nuestro, llevamos a un gran rival a la nada misma, porque lo presionamos con 11, lo presionamos con 10, tuvimos muy buenas situaciones para generar goles, pero por un error arbitral no nos permitió llevarnos un buen resultado”, comentó Pablo Motta, capitán del equipo en Radio Libertad.

La terna arbitral para este crucial encuentro estará compuesta por Francisco Acosta como juez principal y lo acompañaran sus asistentes Jorge Sayago y Emilio Laguna, todos de Santiago del Estero.

Al respecto de cómo jugarle a Unión explicó que “nosotros tenemos que saber lo que tenemos que hacer, quitarle la pelota, presionar lo alto, que nos ha traído muy buenos resultados, no podemos perder más puntos y menos de local, y nos quedan 10 finales, ganar 5 de local y traer de afuera los puntos que nos faltan para lograr el objetivo que es la clasificación”, sostuvo.

“Un partido durísimo, pero nosotros siendo protagonistas, tenemos el adn de ser protagonistas en todas las canchas, desde el primer momento hacernos dueños del juego, a veces sale y veces que no, pero desde local tenemos que presionarlo en todo momento, y hacerles un partido durísimo que no tengan posibilidad de encontrar el juego que saben tener”, confió Motta al respecto de cómo encarar el duelo ante los de Sunchales.

“Carlitos siempre hace más hincapié en lo que podemos dar nosotros, trabajar la intensidad, quitarle la pelota, las transiciones que nos dan resultados, focalizar eso y no cometer errores que nos cuestan caro, el mínimo error la pagamos, tratar de llevar el margen de error a cero”, comentó sobre que le pide el DT.

Por último, el capitán y referente del elenco de Carlos Marczuk dejó un mensaje a los hinchas colectiveros “nosotros al hincha le estamos muy agradecidos, porque va, acompaña, alienta, en este caso no le dimos la alegría que fueron a buscar, este año estamos muy bien, este equipo merece más puntos de los que tiene, merece más, y eso lo sabemos, y estamos en camino a lograrlo, hemos tenido un fixture difícil estas 4 fechas y sin dudas ha sido muy positivo no tanto en los puntos sino en el juego que hemos demostrado así que bueno el domingo saldremos a quemar la cancha y regalarle el triunfo que el hincha se merece”

Fotos: Sixto Fariña

AR