Alberto Fernández: «No tenemos en cartera el aumento de tarifas»

El presidente Alberto Fernández corrigió públicamente a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y aseguró que “no está en carpeta” un aumento de tarifas a mediados de año. El mandatario aseguró que primero revisarán las “ganancias exorbitantes” que tuvieron las compañías de distribución de electricidad y de gas y “después” analizarán si los argentinos tienen que pagar más.

Negociaciones salariales

En el inicio de las negociaciones paritarias y en medio de las negociaciones con los acreedores por la deuda, el jefe de Estado les pidió paciencia a los gremios. Si bien admitió que la recomposición salarial es una de la prioridades de su administración, planteó que la economía se encuentra en una situación de fragilidad.

“Tenemos que ir recomponiendo el salario real pero dentro de la fragilidad que tiene la economía. Es uno de los objetivos prioritarios, como lo era mejorar las jubilaciones de quienes estaban postergados. Vamos a mejor los salarios pero con mucha prudencia. Les pido un poco de paciencia a los gremios. Han tenido una paciencia inconmensurable en cuatro años, pero me parece que ahora sí hay que tener paciencia”, declaró.

Arrepentidos y testigos protegidos

En un extenso reportaje, el mandatario planteó reparos contra el programa de testigos protegidos y contra los arrepentidos. Ambas figuras fueron determinantes en los últimos años para avanzar contra ex funcionarios kirchneristas en las causas de corrupción y los últimos días fueron objeto de debate por dos hechos públicos: la entrevista que brindó el Alejandro Vandenbroele a Infobae y la decisión del Poder Ejecutivo de derogar una decisión de Mauricio Macri y repatriar el programa de testigos protegidos a la órbita del Ministerio de Justicia.

“Hace 30 años que enseño derecho penal en la UBA y a esta lógica de arrepentidos y testigos privilegiados les tengo miedo. Siempre he sido reacio porque en verdad encubren sistemas de explotación de la misera humana y muchas veces conducen a enormes injusticias: para salvarse unos, entierran a otros”, graficó. A modo de ejemplo, el Presidente aludió a la condena que pesa sobre el ex presidente brasileño Lula Da Silva gracias a la delación del ex titular de la constructora OAS a cambio de una reducción de pena.

“Hay que ser cuidadoso y estamos volviendo todo a su punto de origen. Durante el gobierno de Macri, esos programas funcionaron como funcionaron por lo que se ve… Y después lo que hizo fue esconder este tema en la Justicia para que no vean qué se hizo. Nosotros ahora no queremos revisar lo que hicieron pero sí que para adelante funcione bien y por eso decidimos que vuelva a la órbita del Ministerio de Justicia”, precisó.

Jubilaciones de privilegio

Fernández rechazó las críticas planteadas por los jueces al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para modificar el sistema jubilatorio. La propuesta oficial contempla un nuevo cálculo para calcular los haberes en base a un promedio actualizado de los últimos 10 salarios. De sancionarse la norma, los magistrados percibirían ingresos menores a los que les garantiza el régimen vigente.

“El otro día un juez se quejaba porque hablaba de la intangibilidad de su sueldo. Yo soy hijo de un juez y esto lo escucho desde que nací: la famosa discusión en torno a la Constitución Nacional, que dice que debe garantizarse la intangibilidad del salario de los Jueces. Esto se hizo porque hubo momentos donde el Poder Ejecutivo les bajaba el salario a los jueces para presionarlos o les ponía impuestos exorbitantes. La Constitución buscó que el dinero no sea un elemento de presión. Pero hoy los jueces fijan su propio salario y se fijaron sueldos interesantes», desarrolló.

Y continuó: “Ese juez que se quejaba decía que su sueldo y su jubilación eran intangibles, algo que no entiendo. Además dijo que aportaba $90 mil mensuales, lo que quiere decir que gana $700 mil y lo que está planteando es que quiere jubilarse con ese ingreso y punto. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que sigan la lógica de todo el mundo”.

“Los jueces no cuentan además que actualmente el 82% móvil que cobran lo calculan sobre el sueldo bruto, por lo tanto terminan cobrando 92% de movilidad. Lo único que pretendo es poner un poco de igualdad en el sistema. Muchos de ellos son mis amigos y son más los jueces honestos que los otros. Lo más paradójico es que nos amenazan con que ellos mismos van a declarar inconstitucional la ley; se juzgan a sí mismos”, concluyó.

La reaparición de Macri

El ex presidente Mauricio Macri reunió ayer a su mesa chica y planteó su preocupación por la economía. De acuerdo a la visión de Fernández, Macri se lamenta porque “sus amigos dejaron de ganar”. “Me parece asombroso. Nosotros tenemos un pueblo maduro y el pueblo se da cuenta de lo que estamos hablando. No quiero volver a las riñas. La gente quiere que le arreglemos el problema, no que le cuenten quién es el responsable. Quiero arreglar los problemas con criterios de lógica y de Justicia. Lo razonable es ver cuánto ganaron en todos estos años los amigos de Macri que producían y distribuían electricidad y gas”, insistió.

“Acá hubo una política precisa para llenar los bolsillos de esas empresas en detrimento de los argentinos, del mismo modo que hubo un política de pedirle plata al Fondo para fugar dinero. El que ganó lo que no debía, ahora va a tener que devolver lo que se llevó indebidamente en no tarifas para la gente. Eso lo vamos a revisar y lo estamos revisando. Son conceptos poco felices. No me gusta hacer política en los tribunales, pero muchos tendrían que estar en los tribunales dando cuentas. Pero bueno,espero que alguna vez los tribunales vuelven a ser tribunales y funcionen como tal”, dijo.