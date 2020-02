Los Bad Boys están de regreso y te esperan en el IMAX…Adquirí aquí las entradas por Internet

El IMAX del Conocimiento proyectará esta semana la última entrega de Bad Boys: For Life. La pareja de detectives, interpretada por Will Smith y Martin Lawrence, quienes combinarán por tercera vez, en justa dosis, la acción y la comedia. Adquirí las entradas por Internet ingresando aquí a Compras Misiones

Los Bad Boys, Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence), vuelven a estar juntos para una ¿última? aventura: Bad Boys for Life. La primera película de Bad Boys se estrenó en el año de 1995. Y esta esperada tercera entrega de Bad Boys llegó 17 años después que Bad Boys 2 (2003): una franquicia que se toma sus tiempos.

Esta tercera -y ¿última?- entrega está producida por Sony Pictures y la dirección está a cargo de Adil El Arbi y Bilall Fallah, dos jóvenes directores provenientes de Bélgica, que hacen su debut en Hollywood. Los directores del filme, dieron el salto a la fama por su película Gangsta (2018). Juntos han dirigido además Black (2015) e Image (2014).

Veinticinco años no son nada

Los chicos crecen: Marcus (Martin Lawrence) es abuelo y Mike (Will Smith) sigue sin asentar cabeza añorando sus días de gloria. Aunque son buenos amigos desde hace 25 años, uno de ellos tiene un pasado que retorna para cobrar viejas facturas y que van a ocasionar graves repercusiones, porque no hay secretos que se puedan guardar para siempre. En este film, además de los villanos narcotraficantes, los chicos malos se enfrentarán a otro enemigo de Hollywood más temido por todos: el paso del tiempo. Por su parte, el espectador, deberá estar en forma ya que es un film que no le dará respiro por 125 minutos.

