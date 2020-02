Recuerdan que el condón es la única herramienta para prevenir el VIH y la sífilis

Desde el Programa Provincial de ITS-VIH-SIDA, realizaron una campaña de testeo e información para celebrar también el Día del Preservativo y tomar conciencia de la importancia de este método. Según la Dirección de Bioquímica del Ministerio de Salud, en los últimos tres años se realizaron más de 8 mil testeos, de los cuales 20 tuvieron resultado positivo.

En el marco del Día Mundial del Preservativo, desde el Programa Provincial de ITS-VIH-SIDA, la titular Claudia Noemí Barraza, recordó que esta es la única herramienta de prevención en todas las enfermedades de transmisión sexual, Hepatitis y VIH.

«Estamos impulsando el uso del preservativo para lograr el objetivo de evitar menos contagios y así desterrar los diferentes mitos», dijo.

Según la experta, todavía hay usuarios que no usan el condón porque: «no se siente lo mismo, aprieta, incomoda, etc. Esto general que muchas personas opten por no usarlo, exponiendo su vida (…) Lo que queremos es empoderar a la mujer para que ella pueda exigir, decidir si usar o no el preservativo en su relación sexual», explicó descartando que sea esta solo una decisión de los hombres.