Históricos dirigentes del radicalismo misionero rindieron tributo a Raúl Solmoirago

La sala de acceso de la Casa Radical en Posadas, lleva desde el martes 11 de febrero de 2020, el nombre del histórico dirigente que falleció el 6 de marzo del año pasado. El homenaje coincidió con la fecha que cumplía años y en la sede de Ramón Martinerez y Bouchardo se descubrió una placa con la presencia de familiares y dirigentes del centenario partido, que compartieron años de militancia con Solmoirago.

Y una noche, la Casa Radical en la emblemática esquina de Ramón Martinerez y Bouchardo de Posadas volvió a iluminarse. No fue un martes común el del 11 de febrero, sino que de repente, el desfile de figuras del centenario partido comenzó a poblar el hall de entrada, rememorando los mejores años de la década del 80 y 90. El ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea, la ex presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, Mabel Gómez de Marelli o la hija de Tulo Llamosas, la ex concejal Gloria Llamosas, confluyeron detrás de la figura de Raúl Solmoirago, quien iba a cumplir 67 años, pero que falleció el año pasado dejando una huella imborrable, para sus familiares, amigos y compañeros de militancia.

“Un hombre absolutamente comprometido con la gente y con los principios de la Unión Cívica Radical. Fue coherente, trabajador incansable y se lo extraña”, dijo Gloria Llamosas, una de las referentes que ocupó uno de los primeros lugares del salón, donde se rindió el tributo al ex diputado Raúl Solmoirago. A pocos metros se ubicó Mabel Marelli, quien recuerda a “Solmo” con mucha emoción, “porque no hay que estar tristes, hay que recordarlo con alegría a Raúl que hoy hubiera cumplido 67 años. Yo lo consideraba mi hijo del corazón”.

El ex gobernador Ricardo Barrios Arreche prefirió evitar los micrófonos y sólo atinó a decir que inevitablemente “voy a llorar si me acuerdo de Raúl”, aunque luego, en el homenaje, se animó a pronunciar unas sentidas palabras recordando al ex diputado provincial, nacional y uno de los principales impulsores de la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Antes del descubrimiento de la placa que consagra con el nombre de Raúl Jorge Solmoirago a la sala de planta baja de la Casa Radical, Camila Lattes, en representación de la juventud radical, se refirió a Solmoirago como una figura “que siempre respondía todas las inquietudes y las que no preguntábamos, también ya las respondía. Mostraba un especial interés para atender a los jóvenes”. Mientras que su amigo y compañero de bancada, Luis “Minino” Losada no sólo lo ponderó como un gran cuadro político, “sino que jamás me defraudó como amigo y eso lo define como persona”.

Dirigentes actuales y de épocas anteriores, colmaron el lugar y entre ellos se encontraban Hernán Damiani, Hugo Sand, Francisco Fonseca, Miguel Fonseca, Wálter Molinas, Javier Mela, Anita Mider, Claudia Marelli, Germán Bordón o Rodrigo de Arrechea. Mientras que otros, ausentes por diferentes circunstancias, enviaron mensajes que, en algunos casos, se leyeron en el acto como el saludo del chaqueño Ángel Rozas, ex gobernador de esa provincia y compañero de bancada de Solmoirago en el Congreso.

“Raúl era un hombre de valores, de diálogo y con un gran compromiso con toda la comunidad. Yo tengo una ruta caminada con Raúl y se nota su ausencia”, expresó el diputado provincial Javier Mela. “Era un radical de pura cepa, un excelente legislador, un tipo sumamente humano, estudioso y para mí, fue una figura política de referencia muy fuerte”, manifestó Anita Minder, otra legisladora actual del radicalismo que asistió al homenaje.

Raúl Solmoirago los volvió a juntar una noche, como en tantos momentos de campaña política o reuniones, incluso, en el mismo escenario. Históricos dirigentes homenajearon a un recordado dirigente que generó respeto en correligionarios y sobre todo en eventuales adversarios políticos.

DG