Versiones cruzadas en torno a la «gresca» que terminó con un joven brutalmente golpeado luego de una fiesta en Posadas

El hecho ocurrió en el Complejo la Aventura en la madrugada del domingo. Según la Policía, la víctima “formaba parte de un descomunal desorden y atacó a varios efectivos”. La familia rechaza esta versión y denuncia “abuso de autoridad y violencia de género” por parte de los miembros de la Fuerza.

La Justicia de Misiones investiga un confuso y violento episodio que se registró durante un operativo policial brindado en una fiesta en el Complejo La Aventura de Posadas y que terminó con un joven brutalmente golpeado, hospitalizado y con denuncias cruzadas entre la Fuerza provincial y la familia de la víctima.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Según la versión de la Policía, alrededor de las 3:45 se desató una pelea en medio del evento que involucró «al menos a 25 personas». El informé señala que Ramiro Robledo, de 22 años, era uno de los protagonistas de la gresca y lo acusan de agredir a varios uniformados junto a otros tres jóvenes. “En consecuencia, los violentos (4) terminaron detenidos”, reza el texto.

Pero en las últimas horas, la familia brindó una versión distinta de los hechos. Negaron que Ramiro haya estado participando de una pelea y acusaron a los efectivos de atacarlo salvajemente, golpearlo y causarle diferentes lesiones de gravedad

La primera en salir al cruce fue la hermana de Ramiro, Fiorella, quien se encontraba en el lugar y que aparece nombrada en el parte oficial como una de las cuatro personas que atacó a la Policía y que luego debió ser detenida.

En una entrevista brindada en Radio Show, sostuvo que su hermano se encontraba hablando con un amigo en la fiesta cuando los policías lo agarraron del cuello, lo tumbaron al piso y lo golpearon en la cara. “Ramiro se desmaya y yo me tiro arriba de él para que dejen de pegarle. Cuando él comienza a levantarse, vienen más personas comienzan a golpearlo”.

Fiorella Robledo- Radio Show

En sus redes sociales, Fiorella escribió previamente: “Aplastaron su cara contra el empedrado del lugar. Un oficial de la policía (estando mi hermano en el suelo con otro oficial sobre su espalda) le puso una patada en la cara rompiéndole la boca. Ante la situación intenté intervenir para que POR FAVOR dejen de golpear a mi hermano”,

La joven afirmó que al menos 7 fueron los miembros de la Fuerza que le pegaron a Ramiro y agregó que también participaron de la agresión miembros de la seguridad privada del evento. Fiorella no sólo denunció abuso de autoridad, sino que en su cuenta de Twitter también aseguró que sufrió violencia de género y abuso en medio de las agresiones. “El de seguridad (una vez q yo empecé a abandonar el lugar) me tomó por la cintura y en cuanto intento hacer que saque su mano me dijo ‘te haces la viva, yo te puedo tocar lo q yo quiera te dije ‘. Me tomó por uno de mis brazos con una de sus manos poniéndola en mi espalda, y con su otra mano empezó manosearme y apretarme los pechos. Arrastrándome me llevaba a un sector en completa oscuridad. Unas chicas que pasaron por el otro lado que pude verlas a través de las platas, respondieron a mis gritos de ayuda. En cuanto se acercaron la seguridad, con mi brazo en la espalda me sienta y exclama que iba a detener”, escribió.

(El descargo de Fiorella Robledo en Twitter)

En un primer momento, Ramiro, Fiorella y otros dos jóvenes fueron llevados a la Comisaría Décimo Segunda y luego quedaron liberados por orden del juez de la causa Fernando Verón. Según la policía, “uno de los cuatro detenidos, mientras era atendido por un médico delante de su madre, intentó autolesionarse golpeándose la cabeza contra la pared”.

En el parte oficial, se detalla que test de alcoholemia dio positivo en Ramiro y en los otros dos detenido y negativo tanto en Fiorella y como en cuatro efectivos que fueron sometidos al mismo estudio. “Cabe resaltar, que en todo momento los involucrados entorpecieron el trabajo de rutina en la dependencia e incluso sus familiares se mostraron hostiles contra los uniformados”.

(Ramiro Robledo luego de ser golpeado)

En diálogo con Red Ciudadana, la abogada María Antonela Robledo, hermana de Ramiro y Fiorella, reveló que el joven se encuentra internado en el Hospital Madariaga de la capital misionera con lesiones en distintas partes de su cuerpo, principalmente en el rostro. “Está muy golpeado. Perdió dientes, sufrió contusiones en la cabeza y tiene cortes en la barbilla y en el pómulo. Debe realizar reposo y se encuentra muy shockeado con todo lo que sucedió”.

María Antonela Robledo- Red Ciudadana

Gervasoni pidió que se investigue lo ocurrido

El diputado provincial del Frente Renovador, Roque Gervasoni, se hizo eco en su cuenta de Facebook de un texto que se ha viralizado en las redes y donde se pide que se investigue lo ocurrido el sábado en La Aventura.

En la publicación se incluyen fotos de Ramiro luego de “la feroz golpiza que sufrió». “Siempre defiendo a nuestra buena policía, en honor a ellos y ellas debemos investigar y llegar a la verdad, las imágenes hablan”, sostiene el texto.



LD