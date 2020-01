Silvana Gimenez: “Los mayores excluidos del mercado laboral son los jóvenes y las mujeres”

La ministra de Trabajo de Misiones encara este nuevo desafío en su carrera política y en la función pública con un eje que le trazó el gobernador Herrera Ahuad: “trabajo infantil cero”. La ex diputada provincial pide mayor sensibilidad a los empleadores y apunta a la capacitación “para atender las nuevas demandas que tiene el mercado laboral”.

Reunión de trabajo junto al presidente del bloque Renovador, @JCesino y Juan Carlos Cáceres, secretario general del Sindicato de Canillitas. Es fundamental encontrar respuestas a las necesidades de cada trabajador. pic.twitter.com/ATyklexLhr — Silvana Andrea Gimenez (@SilGimenezok) January 29, 2020

Son las 7 de la mañana del último viernes del mes de enero, y la ministra de Trabajo de la provincia encabeza una reunión en el edificio de calle Santa Fe en Posadas. Lleva un poco más de 40 días en su nuevo cargo y acelera el proceso de darle una impronta a la gestión en un área donde siempre, dominaron y decidieron los hombres. “Cuando me anunciaron que iba a ser la ministra de Trabajo, sabía que por delante tenía una doble responsabilidad, por la que representa la función y porque yo vengo de una familia trabajadora”, confiesa a Misiones Online, Silvana Giménez.

La abogada de 46 años vivió desde la infancia cerca de conflictos laborales y aunque por entonces “no entendía mucho, me crié viendo a mi papá trabajando en plena militancia sindical”. Es que Silvana, es la hija mayor del histórico secretario general de Upcn (Unión del Personal Civil de la Nación) en Misiones, Jorge “Polilla” Giménez y su mamá Griselda (más conocida como Beby) fue docente de la Comercio 6. “Somos cuatro hermanos, yo soy la mayor y la única mujer y todos estudiamos abogacía”, contó la ex diputada provincial, en un alto de sus actividades para recibir a Misiones Online y conversar de los desafíos que tiene por delante en el Ministerio de Trabajo.

“Uno de los primeros ejes que me dio el gobernador y que ya estamos trabajando fuertemente es, cero trabajo infantil. Erradicarlo, prevenirlo e informar a la gente de que existe una legislación, que los chicos a partir de una determinada edad no pueden trabajar. Y si es un trabajo adolescente de 16 a 18 años, existe una normativa legal, en la que tiene que trabajar una determinada cantidad de horas. No pueden trabajar de noche y pueden trabajar con la autorización de los padres siempre y cuando tengan terminalidad escolar. Son herramientas de conocimiento de sus derechos”, cuenta Giménez en tono bajo, pero firme.

La seguridad de los tarferos

En su despacho hay diarios nacionales y locales que ya los leyó a primera hora y el infaltable termo y mate, la infusión que nos distingue en el mundo, que es un gran motor de la economía de Misiones. Pero detrás de esa gran producción, está el trabajador tarefero y el flagelo del trabajo infantil merodeando permanentemente en esa actividad. “Nosotros miramos la tarefa porque allí hay que trabajar para erradicar el trabajo infantil y mejorarle la calidad de vida a todos los trabajadores tareferos. Pero también hay trabajo infantil en la ciudad, en los barrios. No sólo en el agro”. Y Giménez fue más allá aún en el análisis de esa problemática: “Si encontramos un niño trabajando quiere decir que no está escolarizado y no puede jugar y sus derechos están siendo vulnerados”.

En el mismo rubro, el otro gran drama que enfrenta el ministerio de Trabajo, es el control y la “falta de sensibilidad de los empleadores” que permiten que tareferos circulen en vehículos que no están aptos y que llevan más personas de lo permitido. Lamentablemente, situaciones como esas, se repiten en la provincia, y a principios de año, una combi habilitada para llevar 12 personas, volcó en inmediaciones del arroyo Tabay de Jardín América, transportando 20 personas y provocando la muerte de un trabajador. En ese episodio estuvo involucrado un adolescente de 16 años quien también sufrió heridas, a partir de, aparentemente, la avería de un neumático que provocó el vuelco del utilitario hacia un precipicio. “Hoy por hoy en la tarefa, el mayor riesgo está en el transporte porque casi no existen campamentos”, consignó la ministra.

Para evitar esas situaciones dramáticas que vive la actividad yerbatera de antaño, Giménez aclaró que “los transportistas tienen que traer una determinada cantidad de documentación y requisitos. Seguro, qué tipo de seguro, cantidad de trabajadores que transporta, zona geográfica donde van a estar trabajando. Todo. Por eso, a partir del 10 de febrero que se levanta la feria administrativa, estaremos recibiendo la documentación, porque necesitamos conocer quiénes son y en qué condiciones trabajan. No nos puede ocurrir más un accidente como el de Jardín América. Hay prestadores de servicio que son responsables, pero hay otros que son insensibles. La insensibilidad que tiene los empleadores de transportar trabajadores en un vehículo que tiene condiciones para 12 personas y trasladan 20, no es responsabilidad solamente del Estado, es responsabilidad de empleadores insensibles. Todos tenemos que hacernos cargo”.

Demandas laborales

El otro aspecto que le preocupa a la ministra Giménez y en donde su gestión hará foco es en la franja de la población excluida del mercado laboral. “Misiones tiene un 40% de su población compuesta por jóvenes y ellos, junto a las mujeres son los mayores excluidos. Por eso ya iniciamos reuniones para estudiar los nuevos empleos y qué demanda el mercado laboral. Los primeros que nos recibieron fueron los integrantes de la Confederación Económica de Misiones a quienes les preguntamos qué necesita el mercado como para que desde la gestión pública no nos equivoquemos en la formación que necesitan los jóvenes para que tengan una salida laboral inmediata”. En ese sentido agregó que también requieren información a las Pymes, “´porque son las mayores generadoras de empleo en la provincia”. Y aclaró: “El desafío es generar empleo, pero empleo de calidad”.

No sólo en la generación de nuevos empleos y la capacitación de jóvenes y mujeres para que puedan incorporarse a las demandas del mercado apunta la gestión de Giménez, sino también “a buscar las mejores estrategias para cuidar el trabajador, proteger al empresario y cuidar el empleo en blanco”. Allí radica la función más conocida del ministerio o por lo menos la que más se difunde en los medios. “El ministerio de Trabajo aparece en la prensa por discusiones salariales y nuestra tarea va mucho más allá del reclamo. Yo sé que me va a tocar sentarme a dialogar con algún compañero sindicalista con el que seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero el punto en común tiene que ser la protección de los trabajadores”. Giménez pretende que su equipo de trabajo “llegue antes al conflicto, no cuando se corta una ruta, no tenemos que esperar la protesta para actuar”.

Mientras conversa, Giménez tiene su celular a mano y los mensajes no paran de ingresar. “Habitualmente mis jornadas empiezan muy temprano y se extienden a veces hasta las 3 de la tarde. Y después sigo con reuniones fuera de la oficina”, cuenta la ex directora del Iprodha, quien también supo desempeñarse como abogada de la Comisión Nacional de Comunicación. Desde que cumplió su mandato como legisladora provincial hasta asumir su nueva función, “no hubo tiempo para tomarse vacaciones. Y acá la impronta que bajó el gobernador Herrera Ahuad es muy clara: hay que trabajar. Y a mi me gusta eso”.

Puso como ejemplo la dinámica que tiene la gestión de Herrera con un episodio del que le tocó participar “y fue el 26 de diciembre, que el gobernador estaba entregando el registro de trabajadores de interzafra que se hizo cargo la provincia de esta ayuda económica. No estaban los fondos de Nación que hace dos años lo dieron de baja. Y la provincia salió a hacerse cargo, a poner la plata y a tener un registro. Esa es la impronta que le pone el gobernador a su gestión”.

El CFT coincidió en que la prioridad es mejorar la situación de todas aquellas personas que quedaron más abajo. Una realidad que se repite en todos los distritos y muestra que son las mujeres, los jóvenes y los pobres los más castigados en el ingreso al mercado laboral. pic.twitter.com/E6HCDuH3U7 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) January 24, 2020

Ya tuvo contacto dos veces con el flamante ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni y e incluso participó activamente del Consejo Federal de Trabajo. “En esta nueva etapa con Alberto Fernández como presidente, fue fundamental recuperar la categoría de ministerio que había perdido con el gobierno anterior”. Y contó que en las gestiones que encara el gobierno provincial ante las autoridades nacionales, “les pedimos que no nos bajen programas enlatados sino a medida de las necesidades de nuestro pueblo”.

Un mensaje al celular fue la alerta de que la conversación estaba llegando al final. “Estoy trabajando en la concreción de una idea que involucra a trabajo para varias mujeres”, contó a modo de adelanto, aunque sin dar detalles “por ahora”.

Silvana Giménez es la minstra de Trabajo de la provincia que celebra que la mujer, «ocupe roles importantes y fundamentalmente en la toma de decisiones». Tiene objetivos claros y su mayor preocupación es ayudar a lso trabajadores, «pero también al empleador».

