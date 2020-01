El hombre fue captado por la Kiss Cam siendo infiel, habló: “Destruyeron mi relación”

El ecuatoriano que durante un partido de fútbol fue descubierto por las cámaras siendo infiel, se pronunció a través de sus redes sociales.

El curioso hecho tuvo lugar el fin d semana pasado en Ecuador durante el partido que enfrentó al Barcelona de Guayaquil con el Delfín. A pesar de la derrota del conjunto local por 1-0, la nota del día la dio un fanático que fue captado por las cámaras mientras le daba un beso a una mujer, quién no era su pareja, y según él era simplemente una amiga.

Lo llamativo de esa imagen fue que cuando el hombre se dio cuenta de que estaba siendo filmado puso un freno a su pasión. No solo eso, sino que ambos se dejaron de abrazar y comenzaron a mirar hacia distintos lugares.

Inmediatamente, la imagen se viralizó en las redes sociales, y un usuario publicó la verdad: el joven estaba efectivamente llevando una relación clandestina, porque en su perfil de Facebook se muestra en pareja con otra mujer.

Al enterarse del revuelo que causó, el fanático, conocido como Deyvi Andrade, decidió salir a aclarar lo sucedido a través de sus redes sociales.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, aseguró el ecuatoriano, y agregó: “Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”.

Además, Deyvi Andrade reconoció: «La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”.

“El que destruyó todo fuiste tú, al engañar, al mentir, al decepcionar a una mujer, las cosas siempre se saben, y lo que pasó con la cámara fue solo una simple coincidencia, que te han captado, el que hizo mal fuiste tú”, le contestó un usuario.

“No saben el daño psicológico que causan con el odio que echan hacia mí, todos fallamos y nos podemos arrepentir de corazón, Dios me de fuerzas”, concluyó su descargo.

En su cuenta de Instagram, el fanático retratado por la cámara le dedicó un posteo a su pareja: “Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo”, escribió junto a una foto en la que aparece con ella.

Fuente: Infobae