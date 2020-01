Aumento para trabajadores privados: las empresas que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales

El Gobierno oficializó a través de un decreto publicado este sábado el aumento para trabajadores privados: constará de $ 3.000 con el sueldo de enero y de $ 1.000 con el de febrero, a cuenta de paritarias. Todos los detalles del decreto.

El decreto 14/2020 dispone en el Boletín Oficial un ”incremento salarial mínimo y uniforme para todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del Sector Privado”.

El texto sostiene que “ascenderá a la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000) que regirá desde el mes de enero de 2020 y, a partir del mes de febrero de ese año, se deberá adicionar a dicho incremento la suma de PESOS UN MIL ($1.000)”.

El incremento “deberá ser absorbido por las futuras negociaciones paritarias” y “no deberá ser tenido en cuenta para el cálculo de ningún adicional salarial previsto en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, en tanto no sea pactado específicamente para este incremento, un criterio distinto mediante negociación colectiva”.

Para facilitar el control por parte de los trabajadores y trabajadoras, “deberá consignarse en el recibo de haberes, como un rubro independiente denominado ‘incremento solidario’”.

Por otra parte, “las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467 y sus modificatorias y complementarias, que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales”. Igual exención gozarán las entidades civiles sin fines de lucro.

Como se había adelantado, quedan excluidos de la aplicación del decreto los trabajadores del Sector Público, aunque se espera un anuncio similar para el sector en las próximas semanas.

Según explica, el decreto fue impulsado por “la crisis económica que atraviesa nuestro país” y que “ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores y a las trabajadoras, acentuando así aún más la grave situación social”.

El anuncio

Este viernes, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había anticipado en conferencia de prensa en Casa Rosada que «es un decreto que tiende a la recuperación de los salarios en el sector privado. Es la primera expresión en detalle de lo que planteamos en la ley de solidaridad, normalmente conocida como la ley de emergencia, que era impulsar la recuperación de los salarios de los sectores más vulnerados».

Moroni remarcó que este incremento «no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020».

«El incremento para los trabajadores del sector privado se acreditará en dos tramos: el primero, de 3000 pesos, se pagará en febrero, mientras que el monto restante se entregará en marzo», detalló.

Y aclaró: «Esos 4.000 siguen, hasta tanto sean incorporados por la comisión paritaria y si la comisión paritaria no negocia, seguirán los 4.000. Los 4.000 son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario, es un incremento del salario».

«Con esta medida, 1.300.000 trabajadores logran recuperar la totalidad del poder adquisitivo en 2019. Es el 20%, aproximadamente, de la totalidad de los trabajadores», agregó el titular de la cartera laboral.

Fuente: Ámbito