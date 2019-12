Zanella en crisis, remata motos, cascos y maquinarias: ofrece el 50% de indemnización a sus empleados

RELACIONADAS La empresa de cigarrillos Massalin Particulares cerró su planta en Corrientes y despidió a 220 empleados

La empresa llegó a tener cuatro plantas productivas en el país. Las de Mar del Plata, Cruz del Eje y San Luis fueron cerradas durante este año.

Tras vivir un año complicado con el cierre de sus plantas en el interior del país —Mar del Plata, San Luis y Córdoba— y una serie de despidos en su histórica fábrica de Caseros, la empresa Zanella comenzó a rematar sus bienes y, según los trabajadores que aún pertenecen a la firma, está en proceso de cierre.

Medios de comunicación de la provincia de San Luis publicaron estos días avisos de remates de bienes de la empresa que van desde 41 motos de la marca Zanella y 1.330 cascos hasta siete camiones marca Iveco, vehículos (Fiat Palio y Citroën C5) y dos semirremolques. También se incluyen grupos electrógenos, scooters y utilitarios.

Zanella también publicó una convocatoria a asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 27 de diciembre en el Parque Industrial de San Luis donde se podrá en “consideración” la venta de la marca Zanella y de otros activos inmuebles.

“Antes de este remate, ya había vendido una línea. Se están sacando todo de encima y mientras tanto a la gente le proponen pagarle un 50% de la indemnización por el artículo 247 de la Ley de contrato de trabajo y en ocho cuotas. Denunciamos que eso es ilegal porque el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) no fue aprobado por el Ministerio de Trabajo, no fue homologado. La empresa alude que por problemas económicos tuvieron que llegar a esta resolución, pero no está comprobado”, detalló a Infobae Hernán Torres, dirigente sindical de la UOM en Tres de Febrero.

Desde la UOM explicaron que son 14 los empleados que aún quedan en la planta de Caseros. “Lamentablemente va a terminar en un cierre de la empresa, que ya nos veíamos venir”, agregó. Este medio intentó comunicarse con fuentes de la compañía, pero no obtuvo respuestas.

Años atrás, Zanella llegó a contar con cuatro plantas productivas. Las de Mar del Plata, Cruz del Eje y San Luis fueron cerradas este año. Mientras que en Caseros se iniciaron una serie de despidos a partir de octubre. En el acumulado de los once meses de 2019, el patentamiento de motos tuvo un descenso del 44,3% contra el mismo período del 2018, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotrores (Acara). A comienzos de año, Zanella se ubicaba entre las tres primeras empresas del mercado, pero dejó de estar en ese ranking. Hoy el sector está liderado por Honda, Motomel, Corven y Gilera.

La planta de Caseros fue la primera de la empresa, donde comenzó a fabricar los primeros motovehículos en la década del 60. De capitales locales, Zanella nació en 1948 como fábrica de aberturas y se extendió luego a la fabricación de accesorios y repuestos para las automotrices Fiat y Peugeot. A fines de la década del 50 ya fabricaban piezas para un incipiente mercado de motos y las primeras unidades de 50 a 200 cc. En 1957 fabricó su primera motocicleta con un diseño desarrollado en Italia.

Fuente: Infobae