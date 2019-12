Evo Morales está en Argentina y se quedará como refugiado político

El expresidente de Bolivia aterrizó hoy en Ezeiza. Según explicó el Canciller Felipe Solá, Morales permanecerá en la Argentina como refugiado, condición que el gobierno argentino le concederá.

Tras la asunción de Alberto Fernández, el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales, llegó a la Argentina este jueves y se quedará en el país como refugiado.

El Canciller, Felipe Solá, confirmó la noticia en diálogo con TN: «Acaba de llegar, viene para quedarse». Según explicó el flamante funcionario, Morales permanecerá en la Argentina como refugiado, condición que el gobierno argentino le concederá este jueves.

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia en medio de una profunda crisis social y política. México fue el primer país le brindó asilo político, tras abandonar suelo boliviano, pero según explicó Solá, el exjefe de Estado mexicano «se siente mejor acá».

La llegada del exmandatario a la Argentina se produjo bajo total hermetismo. Ahora será el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo «Wado» de Pedro, el que deberá ultimar los detalles para confirmar su condición de refugiado.

El gobierno del presidente argentino no reconoce a la administración de Jeanine Áñez y según destacó Solá, «para nosotros en Bolivia hay un gobierno de facto, no usaría otro adjetivo».

Morales llegó a la Argentina junto con cuatro exfuncionarios de su gobierno, entre estos su exvicepresidente, Álvaro García Linera; su ex canciller, la ex ministra Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA. En el país se reunirá con sus hijos que llegaron semanas atrás.

Fuente: TN