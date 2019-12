Así es hoy la vida de Camila Bordonaba, ex Rebelde Way

La actriz interpretó a Marizza Pía Spirito en la popular tira de Cris Morena Rebelde Way que llegó a Netflix. Hace diez años se retiró de los medios.

El reestreno de Rebelde Way en Netflix el pasado 9 de diciembre volvió a poner en boca de todos la historia de Cris Morena que protagonizaron Luisana Lopilato (Mía), Camila Bordonaba (Marizza), Benjamín Rojas (Pablo) y Felipe Colombo (Manuel).

En su primera transmisión entre 2002 y 2004, el éxito de la serie fue tal que grabaron más de 200 episodios divididos en dos temporadas, lanzaron discos con la banda sonora de la tira, realizaron giras alrededor del mundo, su cara estaba en todos lados y hasta llegaron a filmar una versión cinematográfica: ErreWay, cuatro caminos.

El tiempo pasó y cada actor tomó un rumbo distinto: Luisana Lopilato vive en Canadá con Michael Bublé y sus tres hijos y se prepara para la vuelta de “Casados con hijos”, Benjamín Rojas y Felipe Colombo continuaron en la actuación y formaron sus respectivas familias, mientras que de la que poco se sabe es Camila Bordonaba.

La que llegó a ser una ídola teen en 2009 tomó una drástica decisión y desapareció de los mundo mediático: “Me harté de eso cuando empecé a laburar en televisión y más cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando», confesó hace un tiempo.

Bordonaba, de 35 años, había comenzado su carrera con apenas tres en “Canta Niño”. A los once le llegó su primer papel en la ficción, cuando se puso en la piel de Pato en “Chiquititas”. En 2002 fue una de las elegidas por Cris para protagonizar su primera telenovela para adolescentes. Tras el éxito continuó con la productora y participó en “Rincón de Luz” y “Floricienta”. En 2005 protagonizó «El patrón de la vereda», con Gustavo Bermúdez y continuó su carrera con “¿Quién es el jefe?”, “Gladiadores de Pompeya”, “Son de fierro” y “Atracción x 4”, su último trabajo en la tele.

Hace algunos años, Camila volvió a ser noticia cuando comenzaron a circular rumores de que había fallecido. Entonces se pudo comprobar que eso no era así, sino que estaba en Bahía Blanca, donde se refugió después de su retiro.

Después de dejar su carrera en la TV, formó un grupo de artistas llamado Arcoyrá, con el que se instaló en la ciudad sureña para trabajar como parte del centro cultural “El Peladero”.

Actualmente vive en comunidad con otros artistas, colabora con el espacio Teatro Mandril y cultiva en su propia huerta. Para ganarse la vida trabaja como cocinera, camarera, barman y, además, limpia el lugar. Y lejos está de querer volver a ocupar un lugar en los medios.

Consultado por el lanzamiento de R-Way en la plataforma de streaming, quien habló de su ex compañera y amiga fue Felipe Colombo: “Hablamos cada tanto y la veo cuando viajo al sur, que es donde vive. Ella siempre ha sido muy particular y ha tenido una energía especial. Tiene un pensamiento lateral y una gran fortaleza para llevar a cabo lo que se le ocurre desde la ética y el amor. Yo la admiro mucho», dijo en diálogo con La Once Diez sobre la que es la madrina junto a Benjamín Rojas de su hija Aurora, de diez años.

Cada tanto, un grupo de fanáticos de Camila suele compartir en redes sociales fotografías actuales de ella. Las últimas publicadas corresponden a noviembre de 2019 y la muestran participando de una murga, con la cara pintada y un pañuelo naranja en la cabeza.

