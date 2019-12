Con Miss Bolivia como protagonista, se está rodando en Villa Cabello la película “Ese fin de semana”

Una verdadera revolución en la vida cotidiana es la que transitan los vecinos de la chacra 150 de Villa Cabello, a partir de la llegada a este barrio, a fines de noviembre, de los actores y el equipo técnico para el rodaje de la película “Ese fin de semana”, de la directora Mara Pescio. A todo el despliegue de rodaje, se sumó la presencia estelar de la protagonista del filme, la cantante, compositora, productora y Dj Paz Ferreyra a.k.a Miss Bolivia, quien por primera vez se embarca en un proyecto audiovisual de estas características y lo hace en la capital de Misiones.

Se trata de una película producida por Murillo Cine, Santiago Carabante y Maravilla Cine, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y de Ibermedia, que continuará rodándose en Posadas hasta mediados de diciembre, según lo previsto. Una producción que además de integrar a los habitantes del barrio en el proyecto como extras y colaboradores diarios, también marca un movimiento económico destacado para comerciantes y prestadores de servicios, entre otros.

Tanto el equipo como el elenco, cuenta con un alto porcentaje de profesionales misioneros y también extras que son vecinos de la chacra 150, que están muy contentos de participar, lo que generó un gran interés por el rodaje. “Los vi por el barrio hace unos 15 días, me acerqué a preguntarles que hacían por la 150, me contaron que querían filmar una película. Sentí mucha felicidad de que nos eligieron, me pidieron recorrer todos los rincones, les presenté a los vecinos, nos contaron que es una ficción en la cual podían participar personas del barrio”, contó Lidia González, administradora del Consorcio.

Cabe remarcar que este complejo habitacional es el más antiguo de Villa Cabello y uno de los primeros que tuvo Posadas, está ubicado entre las avenidas Centenario, Eva Perón, Tambor de Tacuarí y Vivanco. “Hace ya cinco años que un grupo de personas nos hemos juntado para hacer más digno nuestro vecindario y por eso nos pusimos muy felices cuando lo eligieron para filmar, porque es amplio, limpio y lleno de buena gente. Luego de que les hice recorrer todo el lugar eligieron dos departamentos como locaciones para diferentes escenas, uno de ellos mi casa, donde montaron una peluquería”, relató Lidia.

Además resaltó que en la película participan niños y jóvenes de los talleres que se dictan en el barrio como también personas mayores, muchas veces olvidades, que se emocionan y demuestran una gran necesidad de actuar y expresarse. Estamos muy contentos, el equipo de trabajo es muy respetuoso, impecable, gente humilde y muy preparada, atentos a todos, a la cultura, al lugar y eso nos encanta. Como Consorcio, junto a los vecinos estamos felices de tenerlos en el barrio”, expresó la administradora.

Una historia de reencuentros

La directora de “Ese fin de semana”, Mara Pescio se refirió a la historia que tiene a Julia (el personaje que interpreta Miss Bolivia) como protagonista. “Se aborda el reencuentro de una madre y de una hija después de 10 años de distancia. La hija vive en este barrio (chacra 150), y es un fin de semana que pasan juntas, vuelven a conectar después de todo ese tiempo. Estoy contentísima de haber venido a filmar acá, la parte artística, los técnicos, es un equipazo el que tenemos. Vienen trabajando hace mucho, son muy profesionales, son muy cálidos además todos, la verdad que es un equipo increíble”, expresó.

Miss Bolivia y su experiencia en la pantalla grande

La protagonista de la película, Miss Bolivia, quien lleva adelante el personaje de Julia, si bien está abocada a la tarea de ser la cabeza visible del proyecto delante de la cámara, no deja de disfrutar esto que se generó con la comunidad ubicada en la zona Oeste de Posadas. “Estoy hace exactamente 15 días acá y estoy muy feliz, agradecida por la oportunidad”, expresó. Contó que su personaje es el principal de la historia, es una madre que hace 10 años se fue de Villa Cabello, se llevó algo y también dejó a su hija sin despedirse. Ahora, tiempo después, ha vuelto porque el padre necesita su firma para un permiso para que la niña pueda salir del país. “A raíz de eso vuelve, y ahí despega todo el libro, todo el guion y las situaciones que se van desencadenando con este puntapié inicial. Es la historia de un reencuentro”, relató.

La reconocida cantante de éxitos como “Tomate el palo”, “Tan distintos” o “María María”, éste último cortina de la telenovela “La Leona” (2016), contó que es la primera vez que hace un largometraje, lo cual le genera mucha expectativa y ansiedad desde el principio, ya que implicó salirse de su zona de confort. “Si bien tengo kilómetros de horas y escenarios de exposición y performances, este soporte es totalmente otro. Un escenario no se compara con una película, entonces la dinámica de grabar en forma fragmentada, grabar el primer día una escena del final, y al otro día una del medio, me ayuda a componer mentalmente lo que es la obra desde otro lado”, indicó.

A su vez hizo hincapié en que la demanda psíquica, física y emocional que hace el personaje a su persona. “Me encanta porque estoy aprendiendo todo el tiempo, tuve un mes y medio de entrenamiento específicamente para mi personaje con María Laura Berch y Soledad San Martín, coaches de actores, lo cual fue crucial para mí, para poder interpretar, manejar los tiempos, los silencios que generan sensaciones en el espectador y bancarme eso como no actriz, por respeto a las actrices. Es un lenguaje nuevo para mí, que me encanta habitar y transitar, y espero que sea la primera experiencia de muchas más”, enfatizó.

Asimismo, valoró el trabajo con todo el equipo. “Es súper grato, hay un bienestar y una camaradería que es muy importante para laburar, trabajé como productora de TV muchos años, empecé como asistente y transité todos los roles, era la que prendía la luz y la apagaba en jornadas larguísimas, de estar codo a codo con los técnicos, por lo tanto sé que cada engranaje de la máquina es vital, urgente y necesario”, sostuvo.