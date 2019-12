D’Onofrio aseguró que «Gallardo va a estar en River hasta 2021»

El presidente del Millonario señaló que el DT permanecerá en el club durante los próximos dos años y cumplirá su contrato.

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, aseguró que Marcelo Gallardo cumplirá su contrato con la institución y permanecerá en el cargo de entrenador durante los próximos dos años, mientras se especula con la decisión acerca de su continuidad como en cada final de año.

«Va a estar hasta 2021. No sé por qué permanentemente están con ‘cuándo se va’. Vi que iban a entrevistarlo una tarde y ya los titulares eran que Marcelo iba a renunciar», expresó luego de ser premiado por su trayectoria dirigencial por el Comité Olímpico Argentino.

#PrimeraTapa | HABLÓ D'ONOFRIO 💣 "Marcelo Gallardo se quedará hasta 2021, tiene contrato y no es de irse cuando tiene desafíos por delante" 🔥 pic.twitter.com/khqKmnIIYg — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 5, 2019

Además, se refirió al mercado de pases. «El único caso es el de (Exequiel) Palacios, pero todavía no está firmado. Es cierto que Bayer Leverkusen vino a la Argentina. River no necesita vender a más nadie. Y con (Matías) Kranevitter no hablamos nada, es otra creatividad. Veo que inventan todos los días», agregó.

(Fuente: TyC Sports)