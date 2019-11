En los últimos seis meses, 10 pymes metalúrgicas quebraron en Posadas

Desde el sindicato de metalúrgicos, lamentaron que en los últimos cuatro años 450 trabajadores hayan perdido la obra socia debido a las complicaciones en la economía. Señalaron que la actividad tuvo una caída de un 15% en los últimos meses.

José Britos. Radio Libertad.

Al ser consultado sobre el impacto del alza de combustibles y de los productos de la canasta básica familiar en su sector, José Britos, Secretario General de la Seccional Posadas de la Unión Obrera Metalúrgica lamentó las perdidas de puestos de trabajo y el cierre de empresas en la tierra colorada.

“Los trabajadores estamos en un serio problema porque en la actividad metalúrgica estamos todo en pymes y esto complica la situación de los empresarios y nos encontramos en una situación muy difícil porque al no tener trabajo, ni perspectivas, los trabajadores estamos tratando de llevar adelante para no perder las fuentes de empleo, pero se complican con las obras sociales”.

Precisó que la actividad cayó más o menos un 15% en estos últimos meses. Comentó que para hacer frente a los vaivenes de la economía, “antes llevábamos la situación con adelantos de vacaciones, suspensiones, que ya no tenemos y se complica. El empresario trabaja a la par de sus obreros y se encuentra acogotado por la suba”, dijo.

Lamentó que en los últimos seis meses, 10 empresas hayan cerrado sus puertas y detalló que en los 4 años perdieron 150 afiliados a la obra social. “El empleador no tiene cómo seguir trabajando porque no tiene cómo y no sabe dónde sacar para pagar a la gente”, acotó.