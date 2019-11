Subastarán por orden judicial cinco vehículos, dos terrenos y un inmueble en el barrio Los Aguacates de Posadas

En una publicación del Boletín Oficial de la Provincia de Misiones se anunció el remate de diversos bienes en el departamento de Iguazú, Buenos Aires y en la capital misionera.

En el Boletín Oficial de la provincia se anunció el remate de dos inmuebles en el departamento de Iguazú, estos serán subastados el próximo 15 de noviembre a las 09:00 Horas en Estrados del Juzgado Federal de Posadas. El primero tiene una extensión de 2 hectáreas 85 as ubicado en la parcela 12 y el segundo de 2 hectáreas 1 as. El precio base es de $ 1.627.268,08; y en el boletín se informó que de no haber postores pasada media hora saldrá con la base reducida en un 25% que es de $ 1.220.451,06 al contado y mejor postor.

En la ciudad de Buenos Aires, el 25 de este mes a las 10:30 horas se subastará por ejecución de prendas, los siguientes automotores: Un Honda sedan 4 puertas modelo CIVIC LXS del 2007 ( $ 114.500), un furgón marca Mercedes Benz modelo Vito 111 ($ 819.000); un furgón Mercedes Benz modelo Sprinter del 2015 ($ 563.600), Un Volkswagen sedán de cinco puertas modelo Gol Trend 1.6 del 2012 ($ 140.700), un CitröenC3 Aircross rural de cinco puertas del 2013 a $ 279.400. En el documento se señaló que de no existir ofertas se venderán sin base y al mejor postor.

A finales del mes, el 29 de noviembre a las 10 horas, se rematará por orden judicial un inmueble ubicado en el barrio Aguacates ubicado en la calle Mutinelli 2444 en la ciudad de Posadas con un precio base de $440.357,80.