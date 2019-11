«Si se destruyen las instituciones, se derrumba la sociedad», enfatizó Passalacqua al referirse a la situación en Bolivia

Durante un acto de inauguración en Puerto Esperanza, el gobernador Hugo Passalacqua se excusó ante los presentes y destinó unas palabras para referirse a la situación que vive el país hermano de Bolivia, donde el último domingo el presidente Evo Morales presentó su renuncia al cargo, después de serios incidentes vividos en las calles de ese país y ante la “sugerencia” de los militares para que Morales dejara el cargo.

“Hace pocas horas hubo una interrupción del proceso democrático y no me puedo callar…es una cosa espantosa no dejar latir la democracia, como lo acabamos de decir acá…todo esto es democracia: estamos hablando de un intendente electo, ustedes que pulsan, que piden, que empujan, que trabajan, que son gente libre, apasionada por su pueblo…si eso se interrumpe cuando se interrumpen las instituciones, todo se derrumba y habíamos hecho en todo América Latina un esfuerzo muy grande, más allá de los colores políticos, no estoy hablando de ideología, ni de qué bando es…sino que la interrupción de los procesos democráticos nos costó mucho, sobre todo a los argentinos; y recuperar esa democracia, nos costó muchísimo…Así que vale desde acá, de Puerto Esperanza, la palabra este modesto ciudadano, de este modesto y orgulloso docente que hoy está de gobernador, de decir nunca más, que ojalá que Bolivia se acomode, que los bolivianos vuelvan pronto a la paz, a la tranquilidad y a la esperanza”, declaró el mandatario provincial.