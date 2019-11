Alberto Fernández con el Grupo de Puebla: “Vivir en un continente más igualitario no es una utopía”

El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo esta mañana que trabajará en mantener una buena relación con Brasil porque “es el eje de la unidad latinoamericana” y definió al Grupo de Puebla: “Somos demócratas respetuosos del pensamiento de otros”. Fue durante la apertura de la segunda ronda de debate, que se realizó en Buenos Aires y reunió a una treintena de líderes de América Latina.

“Hoy tuve una charla de una hora con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Hablamos de los problemas del continente. Siento que todo este tiempo ganaron otras voces y no pudimos explicar lo que verdaderamente le pasa a nuestro continente. Y sentí que Macron me entendía”, dijo Fernández ante los participantes del II Encuentro del Grupo de Puebla y aseguró: “Estoy dispuesto a ayudar en todo lo que haga falta para que Chile recupere la paz”.

El presidente electo agregó: “Tenemos aliados enormes en la región. Tenemos que trabajar mucho para que impere la democracia y garantizar las libertades. Tengo la impresión, que como decía Lula, esto que planteamos de vivir en un conteniente más igualitario no es una utopía, porque otros ya lo hicieron”.

Antes de las palabras de Fernández, se trasmitió un mensaje en video del ex presidente Lula Da Silva saludando el encuentro y, especialmente, al presidente electo, donde también destacó la necesidad de “construir una unidad Latinoamericana”.

De la apertura del evento participaron los ex mandatarios Ernesto Samper (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay)y Dilma Rousseff (Brasil), la ex ministra de Trabajo colombiana Clara López Obregón, el ex jefe de Gabinete de Brasil Aloizio Mercadante Oliva y Marco Enríquez-Ominami.

También estuvieron el diputado Felipe Solá y los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gabriel Katopodis (San Martín).

CP