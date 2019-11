Martín «El Pájaro» Ayala asume un nuevo período en la conducción del gremio Migratorio

Los comicios se celebraron el viernes pasado. “Sabemos que vienen nuevos desafíos y esperamos que ésta vez podamos tener un periodo de crecimiento”, señaló el dirigente reelecto.

Martin Ayala reasumirá la conducción del gremio mayoritario de los estatales, en un nuevo periodo como secretario General de la Junta Interna de Migraciones. El dirigente seguirá al frente de la Junta Interna, tras ser reelecto en las elecciones que se desarrollaron el viernes pasado.

Ayala remarcó el masivo apoyo que recibió de los trabajadores en las elecciones de este viernes último, la incorporación de nuevos dirigentes a la conducción y el crecimiento de los afiliados en la provincia.

“Este nuevo período será de nuevos desafíos y acompañamiento a los afiliados, venimos de 4 años muy intensos y desgastantes, donde a días de asumir Macri comenzaron con una metodología de desguace de las instituciones del estado donde la principal premisa era despedir compañeros; tuvimos que pelear muchísimo para poder sostener el empleo de nuestros compañeros y hoy, a la distancia y con éste modelo acabado vemos con satisfacción que migraciones fue el único o uno de los únicos lugares donde no se logró despedir arbitrariamente a los compañeros”, explicó el dirigente.

Ayala comentó que ésta semana estará en Buenos Aires donde además de una agenda con reuniones políticas también participará de la ceremonia donde asumirán las autoridades nacionales de ATE y muchos amigos asumirán sus mandatos. “Sabemos que vienen nuevos desafíos y esperamos que ésta vez podamos tener un periodo de crecimiento y ese crecimiento se transforme y traduzca en más felicidad para nuestros compañeros, el trabajo del dirigente gremial muchas veces es ingrato, pero cuando vemos la alegría de nuestros compañeros que van progresando y podemos traer tranquilidad y progreso eso es impagable”.

El titular del gremio dentro de migraciones destacó varias veces- y de diferentes maneras- el respaldo que recibió a su gestión en las elecciones que se desarrollaron el 01 de noviembre.

“Logramos un masivo apoyo porque la participación fue importantísima. No hubo otra lista, pero nos votó el 70 por ciento de todos los que estaban habilitados para votar, por segunda vez consecutiva hemos elegido la conformación de las listas de una manera particular, hicimos un sondeo previo en donde cada compañero anónimamente podía elegir quien quería que integre la lista, después llamamos a cada uno de los compañeros que mayor cantidad de votos obtuvo y esa es la lista que llego hasta la urna. Esta manera de hacer política gremial es única, no conozco otro lugar donde un gremio de la posibilidad a sus afiliados que elijan como se va a conformar la lista y esto nos permitió integrar nuevos compañeros y compañeras en la conducción. Se renovaron cargos con jóvenes compañeros que nunca ocuparon cargos gremiales y hoy tendrán la posibilidad de ser delegados y trabajar por los compañeros”, dijo al respecto.

Ayala manifestó dos pilares en esta nueva etapa. “Tenemos que continuar con el trabajo de base, con las afiliaciones. Mucha gente no está afiliada y queremos mostrarles que la unidad es la única manera de crecer y defendernos. Y, por otro lado, sabemos que serán días complejos en materia salarial así que debemos estar más unidos que nunca para que nuestros compañeros no pierdan un solo centavo de su poder adquisitivo; tomamos la palabra de nuestro nuevo presidente, y por el cual militamos y estos últimos 4 años fuimos sentando bases para que se materialice, que ninguna política de estado le reste felicidad a nuestro pueblo; si eso es una realidad nosotros seremos garantes de la continuidad de este modelo de país por muchos años”, concluyó.