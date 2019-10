Más de 385.000 argentinos que residen en el extranjero están habilitados para votar

Las elecciones presidenciales ya empezaron. Es que en otras partes del mundo ya es domingo 27 de octubre, y los argentinos que residen en el exterior comenzaron a votar, 16 horas antes que se habiliten las urnas en todo el país.

Los primeros en entrar al cuarto oscuro fueron los residentes en Wellington, Nueva Zelanda, en la sede de la embajada en ese país de Oceanía.

En total son más de 385.000 argentinos que viven en el exterior los que podrán sufragar, un número similar a la cantidad de habilitados a votar en toda la provincia de San Luis.

Esas personas tienen, a partir de este año, una nueva modalidad para emitir su elección, que es a través del voto por correo postal, además de la posibilidad habitual de concurrir al consulado del país en el que residen.

#VotoExterior2019

Los argentinos que viven en el exterior ya comenzaron a votar en nuestra embajada en Wellington, Nueva Zelanda. pic.twitter.com/s5MfwAQS1A — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) October 26, 2019

Los argentinos que figuren en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única y lo pueden hacer solamente para cargos nacionales: presidente y vice, y diputados y senadores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en la Argentina.

El voto es optativo, por lo que no es necesario que justifiquen su ausencia en caso de que decidan no participar. En el caso de que la persona esté de viaje por turismo, o si vive en el exterior, pero no tiene un domicilio extranjero en el DNI, está obligado a votar. Si no lo hace debe justificarlo.

Según los registros oficiales, apenas tres de cada 100 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2015, es decir unas 10.000 personas.

En tanto, para votar en forma presencial, deben concurrir entre las 8 y las 18 al consulado o delegación diplomática correspondiente.

Fuente: TN