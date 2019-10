Liga Regional Obereña de Fútbol: conocé a los rivales de la siguiente ronda

En la noche de este viernes. en la sede de la Liga Regional Obereña de Fútbol, se dieron cita los presidentes de las ligas de Oberá, San Vicente y Puerto Rico con el objetivo de realizar el sorteo de grupos para los Cuartos de Final, Semis y Final del torneo Provincial de la UMiFu. Además, se conoció que el domingo 3 de noviembre se jugarán los partidos de IDA de Cuartos de Final.

Estuvieron presentes el presidente de la Federación Misionera de Fútbol, Juan Carlos Rossberg, César Retamero (FeMiFu), Raúl Benítez (Pte. A/C de la LROF), Claudio Anschau (Pte. Liga Puerto Rico), Osvaldo Da Silveira y Raúl Zink (Pte. y Secretario de la Liga de San Vicente) y Orlando Pellegrini (Pte. Olimpia/San Antonio), entre otros.

Ya conocidos los ocho equipos clasificados, aunque resta jugarse una fecha en la Zona 1 (Apóstoles), se pudo realizar el sorteo con los cruces de zonas. Los clasificados son: Rosamonte y Tuyutí (Zona 1), Olimpia/San Antonio y River de Villa Bonita (Zona 2 -Oberá), El Timbó y Papel Misionero (Zona 3 – Puerto Rico) y El Soberbio y Libertad (Zona 4 – San Vicente).

Según el sorteo, las parejas para los Cuartos de Final quedaron conformadas de la siguiente manera:

Pareja 1 – Rosamonte (1° Z1) vs. River V. Bonita (2°Z2)

Pareja 2 – Olimpia/San Antonio (1°Z2) vs. Papel Misionero (2°Z3)

Pareja 3 – El Timbó (1°Z3) vs- Libertad (2°Z4)

Pareja 4 – Soberbio (1°Z4) vs. Tuyutí (2°Z1)

Todas las series se juegan a partido y revancha. Al cabo del segundo partido se define por mayor cantidad de puntos, mejor diferencia de goles y penales. En Cuartos, los equipos que terminaron como Primeros definen de local.

Cuartos de Final

River vs. Rosamonte (03/11) – Rosamonte vs. River (10/11) – árbitros de San Vicente

P. Misionero vs. Olimpia/S. Ant. (03/11) – Olimpia/S. Ant. vs. P. Misionero (10/11) – árbitros Apóstoles

Libertad vs. Timbó (03/11) – Timbó vs. Libertad (10/11) – árbitros de Oberá

Tuyutí vs. Soberbio (03/11) – Soberbio vs. Tuyutí (10/11) – árbitros de Puerto Rico

Semifinales – 17 y 24/10 –

A) Ganador de 1 vs. Ganador de 2

B) Ganador de 3 vs. Ganador de 4

Final – 01/12 y 08/12

Ganador de A vs. Ganador B