Opinan que hubo “exceso de legítima defensa” en el caso del hombre que mató a un ladrón en Longchamps

El abogado penalista, Hugo Zapana, opinó que existió «un exceso en la legítima defensa«, el caso del hombre de Longchamps de 47 años que mató a un delincuente e hirió a otro después de que atacaran a balazos a su sobrino en la puerta de su casa de Longchamps.

El caso generó mayor repercusión , a partir de que fiscal Pablo Rossi, de la UFI N° 1 de Lomas de Zamora, dispuso notificar por el delito de homicidio cometido en la legítima defensa a Claudio Ramón P. De esta manera, el tirador continuará en libertad.

El hecho ocurrió ayer jueves por la mañana, cerca de las 6, cuando el sobrino del acusado, de 27 años, llegó a su domicilio ubicado en la calle Roberto Payró al 700 acompañado de su pareja, quien está embarazada de seis meses. Cerraron la reja del frente pero no llegaron a entrar a la casa cuando en ese momento ambos fueron abordados por tres ladrones, al menos uno de ellos armado. La casa tiene dos plantas: arriba viven Ezequiel con su pareja. Abajo, Claudio, que trabaja en el rubro de colocación de pisos de parquet, junto a Camila, su hija de 18 años.

Longchamps: un vecino mató a un delincuente e hirió a otro tras un intento de robo. El hombre escuchó los tiros que 4 ladrones le tiraban a su sobrino, tomó su pistola y comenzó a disparar. pic.twitter.com/eMhnGtra1w — German Monaco (@GermanMonaco) October 24, 2019

En medio del robo, el delincuente que portaba un arma les dispara a Ezequiel y a su mujer, que terminan cediendo sus pertenencias y las llaves del auto que recién habían estacionado, un Chevrolet Onix gris.

El robo quedó registrado por una cámara de seguridad de la casa. También la reacción de Claudio Ramón P., que tras escuchar la detonación, sale de la vivienda superior, baja por la escalera y les dispara con un arma 9 milímetros marca Taurus a los delincuentes que intentaban escaparse.

El delincuente murió en la vereda.

No era la primera vez que Claudio disparaba esa arma, según dicen en la zona. Ya la había accionado un año atrás para ahuyentar a ladrones que intentaron robar a un hombre que trabajaba con él. Según información policial, el acusado es un legítimo usuario registrado.

Acerca de la decisión del fiscal Pablo Rossi de mantener la libertad del tirador, el abogado del foro local, Hugo Zapana, explicó que para que haya legítima defensa tiene que haber una serie de requisitos como ser: «Tiene que haber una agresión ilegítima por un lago, por otro lado tiene que haber la falta del provocación de parte del que se defiende y también, la proporcionalidad en la respuesta, es decir; la necesaria racionalidad del medio empleado para impedir la agresión o repelerla«.

A su criterio, Zapana, afirmó que en este caso «hay una agresión ilegítima, desde el momento de que los delincuentes cometen un delito contra la propiedad y disparan. También existe una falta de provocación suficiente, de este señor que a parece de la nada y comienza a disparar«.

En declaraciones a Red Ciudadana, no obstante ello, el letrado aclaró que «la agresión ilegítima ya se había aceptado porque los delincuentes se estaban yendo«. Remarcó que «si, existía la legítima defensa, pero hubo una exceso de legítima defensa«.

Remarcó que hubo un exceso de legítima defensa «porque si los delincuentes ya se estaban retirando al finalizar la agresión al emprender la fuga y ningún que bien corría peligro cuando se estaban yendo«.

Zapana opinó que «hubo exceso de la legítima defensa porque esta gente se estaba yendo, y la mejor defensa (de los agredidos) era meterse en la casa, no corría peligro ningún bien y había cesado los disparos por parte de los delincuentes». Por último el abogado penalista manifestó que » no es bueno tomar Justicia por mano propia, no es bueno tener armas de fuego en la casa y sería un mensaje peligroso para la sociedad aplaudir situaciones como este caso«.

