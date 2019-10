Anses: conocé los requisitos para sacar un crédito

Son aquellos créditos que eran conocidos como Argenta, y tienen condiciones más flexibles para los beneficiarios de los programas de la Anses.

Los beneficiarios de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder a créditos con condiciones más flexibles a los existentes en el mercado.

Son aquellos que se llamaban créditos Argenta, disponibles para jubilados y pensionados (hasta $200.000), titulares de las Asignación Universal por Hijo (AUH, $10.000 por cada hijo) y quienes perciben diferentes pensiones (hasta $70.000 en las no contributivas). En todos los casos, la cuota establecida para la devolución no puede superar el 30% de lo percibido mensualmente.

A pesar de estar pagando otro crédito Anses, se puede acceder a este aunque hasta llegar al tope máximo. La administración no requerirá información del destino que se le dará al dinero solicitado.

Para jubilados y pensionados (mínimo $5.000; máximo $200.000)

El costo financiero total oscila entre el 44,68% y el 50,85%, y el plazo de devolución puede elegirse entre 24, 36, 48 ó 60 meses. Al finalizar el crédito se debe tener menos de 90 años. Hay que presentar DNI y constancia de CBU. El dinero será depositado en dicha cuenta en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la aprobación del crédito.

Para beneficiarios de asignaciones (mínimo $1.000; máximo $12.000 por hijo)

El costo financiero total oscila entre el 48,91% a 54,14%, y el plazo de devolución puede elegirse entre 24 o 36 meses, siempre que el valor de la cuota no supere el 30% del ingreso mensual abonado por la Anses. Se debe ser mayor de 18 años y tener menos de 75 en el momento de cancelar el crédito. El hijo por el que se solicita el préstamo debe tener menos de 18 años en el momento de su conclusión.

Para pensiones (mínimo $5.000; máximo $70.000)

El costo financiero total difiere de acuerdo al programa que comprenda al solicitante. Para las personas que cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez, va del 44,68% al 50,85%; para quienes perciban la pensión no contributiva por Invalidez, del 40,97% al 47,16%; y para los beneficiarios de la pensión no contributiva por Madre de 7 hijos, del 40,1% al 46,29%.

El plazo de devolución puede elegirse para devolver en 24, 36, 48 ó 60 meses. En el caso de las pensiones para el adulto mayor o por vejez, se exige residir en Argentina y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.

Para las pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos, además de vivir en el país se debe ser mayor de 18 años y tener menos de 75 en la cancelación. Hay que presentar DNI y constancia de CBU de cuenta bancaria propia.

Fuente: Radio Mitre