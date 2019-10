Horror: asesinó a su ex, a toda su familia y al nuevo novio de ella

Un austríaco mató a la chica, a los padres, a un hermano y a otro joven.

No hay precisiones de cómo empezó todo. Se habla de celos enfermizos, de una discusión horas antes, pero lo concreto y horrendo, en ese caso, es que un hombre de 25 años asesinó ayer, en la ciudad austríaca de Kitzbühel, a su ex novia (19 años), a los padres y al hermano (25) de ella, así como también a su nuevo novio (24). La policía local informó que los crímenes habrían sido evidentemente por “celos”.

El presunto asesino se presentó en una comisaría de la citada ciudad alpina a las 6de la mañana, poco después de que amaneciera y reveló el múltiple crimen que había cometido, indicó Walter Pupp, jefe de la Oficina de la Policía Criminal del Estado federado del Tirol. “El hombre de 25 años puso una pistola y un cuchillo en el mostrador, alegando que acababa de matar a cinco personas”, precisó Pupp en una rueda de prensa televisada en directo desde Kitzbühel, ciudad tirolesa conocida como balneario de esquí y por ser cada año una de las principales sedes de la Copa del Mundo de esquí alpino.

La policía halló los cuerpos sin vida de las cinco víctimas en la vivienda de la ex novia del joven, donde éste, según habría relatado en el interrogatorio de las autoridades, se presentó durante la madrugada, aparentemente con la intención de hablar con ella. Al parecer, el joven no pudo hablar con su ex porque el padre de la chica no lo dejó entrar. Entonces, el hombre, del que no se dio a conocer su identidad, regresó a su casa para buscar una pistola de su hermano y regresó con ella a la vivienda, donde cometió el múltiple crimen, matando primero al padre de la chica cuando éste le abrió la puerta.

Una vez que el sospechoso le disparó al padre de su ex, entró a la casa y en la planta baja ejecutó al hermano, de 25 años, y a la madre de la chica. Después subió por un balcón a la habitación de la ex novia y mató a la joven de 19 años y a su novio de 24 años, dijo la policía. Todas las víctimas fueron asesinadas por los disparos que salieron del arma homicida.

El joven que admitió los asesinatos era “conocido por ser una persona tranquila”, que no tenía antecedentes criminales y del que “no se podía esperar” un acto violento. Es más, “admitió su culpa y se mostró totalmente arrepentido”, indicó Pupp.

El periódico austriaco Kurier dijo que el sospechoso se separó de su novia hace dos meses. Y que el sábado por la noche o el domingo en la madrugada, un rato antes de la masacre, se encontró con ella y con su nuevo novio y discutieron acaloradamente los tres. Ese, al parecer, fue el principio del fin para esa familia de Kitzbühel, una localidad turística con aproximadamente 8.000 habitantes.

Nadie sabe cómo terminó en masacre

Nunca dio malas señales

Los datos del múltiple asesino no se dieron a conocer, pero según medios locales, se trata de un joven que no tenía antecedentes violentos y que se trataba de un “joven tranquilo”.

Las horas previas son claves

Las autoridades, más allá de que el homicida confesó los crímenes, busca testimonios que ayuden a reconstruir la discusión que mantuvo con ex novia y su nueva pareja horas antes de que se desatara la masacre.

La condena será de por vida

Al asesino le harán los estudios para determinar si no se trata de una persona inimputable. Una vez que eso quede descartado, se descuenta que pasará el resto de su vida en la cárcel.

Fuente: La Mañana de Neuquén