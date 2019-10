Nicole Becker, referente de Jóvenes Por el Clima Argentina, sentenció: “Empiecen a tomar las decisiones que hay que tomar, sino los jóvenes las vamos a tomar”

Nicole Becker, es la Greta Thunberg de Argentina, organizó marchas a favor de acciones que eviten un posible desastre ambiental. En ese sentido advierte que podríamos llegar “a un punto de no retorno, en 11 años, no se va a poder volver atrás” si no se toman las decisiones correctas.

Nicole Becker-Radio Libertad

La referente y activista de Jóvenes por el clima Argentina tiene de 18 años, calificó a los discursos que expresan los jóvenes y que enfrentan causas climáticas como “manifestaciones que vienen de la comunidad científica, de gente que se dedicó hace años a esto. Nosotros no tenemos las respuestas, escuchen a la comunidad científica, las respuesta están en el grupo de Expertos del Cambio Climático” explicó.

Nicole participó de “Vamos a Zoomar Nea” 2019 (Misiones Online fue media partner del evento), un proyecto que potencia, a través de charlas, el armado de redes que fortalece a la gente y también generan inspiración en los espectadores, busca potenciar y acompañar a las historias que tienen un impacto social. Los proyectos están alineados en 17 objetivos sobre desarrollo sostenible. Se lo denomina de esta manera, porque hace “Zoom” es decir que, acerca a la comunidad determinadas historias que quizás no se conocen, congrega en un espacio donde la gente puede ir de manera solidaria y gratuita dándole la posibilidad de inspirarse.

Las charlas del ciclo “Vamosazoomar” son organizadas por la Organización Social TECHO y Familia Bercomat que tuvieron lugar tendrá en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento de Posadas, Misiones.

En diálogo con Radio Libertad, Nicole habló de su participación en el evento que se realizó el sábado 5 de octubre en el Parque del Conocimiento de Posadas. “Dar una charla que haga que las personas escuchen y le haga un click y empiecen a actuar, mezcla dos de mis pasiones: la lucha contra la crisis climática y la idea de inspirar o transmitir un mensaje a través de una charla de menos de 10 minutos”, sostuvo.

Nicole contó que Jóvenes por el clima Argentina, se conforma por grupos de “pibas y pibes de 15 a 22 años”. “Surgió en febrero del corriente año (2019) a partir de diferentes movilizaciones que se estuvieron dando en Europa. Se decidió generar actividades e instalar el tema en el contexto local, también así la activista enfatizó “me refiero a lo local, desde una perspectiva Latinoamericana, Argentina”, explicó.

En lo que va del año se realizaron tres “marchas” en simultáneo con las actividades mundiales por el clima.

La estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires invitó a conocer el proceso de construcción que se llevó adelante para la convocatoria. “En la primera marcha fueron 5 mil personas, en la segunda se superó en el doble a la inicial y con la último superamos ampliamente las 10 mil personas”, relató.

En su discurso predomina el concepto de “trabajo en conjunto”.

“Empiecen a tomar las decisiones que hay que tomar porque son estas las consecuencias y sino, vamos a tomar nosotros estas decisiones”, advirtió.

Para cerrar, anunció que se vienen más movilizaciones y actividades ante el escenario político próximo. En ese sentido aseguró que se encuentran “trabajando en una reunión personal con los candidatos para presentar las propuestas”.

“En un futuro, los políticos trabajarán para combatir la crisis climática y será una locura pensar en ciertos hábitos que hoy tenemos en nuestra relación con el ambiente”, finalizó.

LC