Contrajo una bacteria mientras se hacía manicura y casi pierde el brazo

El insólito hecho ocurrió en Tennessse. La mujer debió someterse a varias cirugías para recobrar el tejido.

Jayne Charp, oriunda de la ciudad de Tennessee, acudió a hacerse la manicura a uno de los centros de estética más conocidos del lugar, pero algo terrible ocurrió luego de salir de allí. La mujer comenzó a sentir dolores en la mano y apenas podía moverla.

Al parecer, durante se hacía las manos, se cortó el pulgar derecho y eso habría sido suficiente para que una bacteria carnívoca ingresara en su piel:

“Mientras estuve allí, la chica que me hacía la manicura cortó sin querer mi pulgar y dije ‘ay’, pero luego continué igual. A la noche, fue imposible dormir, el dedo me latía mucho y me sentía enferma”, contó la mujer en diálogo con la cadena de noticias, FOX.

Al día siguiente, Jayne acudió al hospital más cercano, para que le hicieran un chequeo. Allí notaron no solo que se encontraba con un cuadro viral importante, sino que además, su pulgar estaba más hinchado de lo normal.

“Podría haber perdido su dedo o su brazo si no hubiera sido diagnosticada correctamente”, aseguró uno de los médicos.

La mujer había contraído un tipo de bacteria conocida como fascitis necrotizante, que puede contraerse cuando una herida no sana bien y se encuentra abierta. Este tipo de germen se introduce debajo de la piel en el tejido blando y luego pasa al torrente sanguíneo, provocando una enfermedad mucho más grave.

Jayne tuvo que someterse a varias cirugías para eliminar grandes trozos de tejido de su mano y, poco a poco, está comenzando a recuperar la sensación en su brazo derecho.

“Desde que pasó esto, mi vida dio un giro inesperado”, finalizó.

