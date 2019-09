Monseñor Martínez dijo que quienes acusan a Francisco de meterse en la política nacional no entienden la misión del Papa

El obispo de Posadas cuestionó a los detractores de Bergoglio y recordó que a pesar de ser argentino, su función es mucho más amplia. “No es tan nuestro, es de todos”, expresó.

Juan Rubén Martínez. Red Ciudadana

El obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, señaló que aquellos que critican a Francisco y lo acusan de incidir en la política argentina, no conocen la misión que tiene el sucesor del apóstol Pedro para la iglesia de Jesús. “Decir el Papa y la política argentina es no entender la misión de Francisco. Tiene una función en la iglesia universal. El Papa tiene una misión mucho más amplia que la de un lugar determinado, aunque sea argentino. En realidad no es tan nuestro, es de todos”, afirmó el religioso sobre el jefe de la iglesia católica universal, el excardenal Jorge Mario Bergoglio.

Martínez lamentó además que los medios de comunicación del país casi no reflejaron los viajes pastorales de Francisco quien en las últimas semanas visitó varios de los países más pobres de África. “Uno mira los sectores de la comunicación y no pusieron mucho sobre estos encuentros con todos estos sectores del mundo que son muy marginados y que viven en una pobreza muy grave. Que Francisco haya estado ahí y que esté pensando ir a Tailandia o Japón, me parece que es muy significativo, ahí vemos que es un Papa de todos”, advirtió.

En ese sentido, monseñor señaló que siempre habrá gente que quiera relacionar las palabras del Papa, quien fue durante años cardenal primado de la Argentina y Arzobispo de Buenos Aires, con la realidad del país. “Y después siempre lo van a querer relacionar como que él está dedicado a la política argentina cuando en realidad el Papa reza mucho por nosotros, se preocupa. El otro día hizo una manifestación muy linda expresando la importancia que tiene que nosotros recemos por los políticos y que ellos recen también por su misión. Hay que entender la misión del Papa Francisco que es sucesor de Pedro”, insistió y agregó que su misión, además de ser muy importante, es muy seria.

Para Martínez algunos analistas políticos, tanto argentinos como del extranjero, no soportan que Francisco sea una de las personas más creíbles del mundo y un hombre se consulta para los líderes mundiales. “Que el Papa tenga una preferencia en su ministerio por los más pobres y lo que sufre el mundo por el tema de la inmigración, es una muestra. Mientras (el presidente del los Estados Unidos, Donald) Trump habla de levantar muros, el Papa tiende puentes”, remarcó.