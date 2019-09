Multimedios SAPEM perdió un 40% de su presupuesto original por las devaluaciones de este año

Su gerente de administración señaló que es casi imposible estimar los gastos para el 2020 por la volatilidad que vive la economía nacional. Reveló además una caída en el ingreso de fondos por la venta de publicidad. “Todo afectó nuestra capacidad de ingresos”, afirmó Ricardo Saravia.

El gerente de administración de Multimedios Sapem, Ricardo Saravia, se presentó ante los diputados provinciales que integran la Comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial para explicar el presupuesto elaborado para el año 2020 y la situación que atraviesa la empresa en la actualidad.

Saravia reveló que a lo largo de este 2019, la empresa perdió entre un 35 y un 40% de su presupuesto por los vaivenes de la economía nacional y la devaluación del dólar, básicamente porque gran parte de la estructura de costos es en la moneda norteamericana. “Nuestra estructura de costos está dolarizada, sobre todo para mantenimiento y los equipos principalmente”, señaló Saravia y puso como ejemplo lo que se le paga a Arsat por el uso del satélite: alrededor de 35 mil dólares mensuales.

“Es importante resaltar previamente la situación del país que con todos los vaivenes en la economía afectó a todas las actividades y también a Multimedios Sapem. Tenemos la particularidad de tener ingresos propios que nos permiten afrentar los gastos operativos diarios de la empresa también se vieron afectados”, señaló el contador.

Sobre los requerimientos para 2020, Saravia reconoció que no se puede fijar un importe por la coyuntura económica. “En cuanto a requerimientos nosotros no podemos fijar un importe definidos por los vaivenes de la economía nos dejan totalmente desactualizada ya que un 80% de la estructura de costos está totalmente dolarizados. Eso no nos permite fijar un importe determinado porque por ahí quedamos a medio camino”, admitió.

En ese sentido el funcionario revelo que este año nosotros, la empresa quedó desfasada en un 40% en el presupuesto 2019. “Para el 2020 dependerá de toda la coyuntura económica”, señaló.