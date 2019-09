El presidente paraguayo coordina tareas para aplacar nuevos focos de incendios en el norte

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se encuentra coordinando tareas para extinguir los nuevos focos de incendios que afectan al Chaco (norte). “Nos encontramos en la Base Aérea número 5 del Chaco junto a todo el equipo. Desde bien temprano se están realizando sobrevuelos en la zona para sofocar los focos de incendio”, publicó Abdo Benítez en su cuenta de Twitter.

Desde el sábado (7), bomberos y personal de la Secretaría Emergencia Nacional señalaron que volvieron a aparecer los incendios, ya que fueron favorecidos por las condiciones climáticas. El domingo (8), el mandatario se trasladó al departamento de Alto Paraguay, específicamente a Mariscal Estigarribia, para apoyar y verificar todo el trabajo que se está haciendo para apagar los focos de incendios .

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, dijo hoy a Radio Nacional que están trabajando en dos frentes de trabajo, uno de ellos en la zona de Chovoreca y otro en la Estancia La Vizcaína.

Señaló además que alrededor de 200 personas se encuentran trabajando en el lugar para aplacar los incendios y que en la tarde de este 9 de septiembre se espera el arribo de dos aviones hidrantes desde Brasil para reforzar las labores.

“La situación en el Chaco, norte de Paraguay, es crítica, pues hay 34 focos de incendios e incluso este lunes el fuego está resurgiendo en otros lugares”, agregó el intendente (alcalde) de la ciudad paraguaya de Filadelfia, Holger Bergen.

“La situación es desesperanzadora. Bomberos, peones, voluntarios y ganaderos están trabajando. Hoy lunes ya están llegando al límite de sus fuerzas, están súper cansados, porque están trabajando con mínimos descansos. Está muy difícil la situación”, dijo el intendente Bergen.

El Chaco paraguayo es la región más extensa de ese país, con 250 900 kilómetros cuadrados y 234.000 habitantes.

Filadelfia está ubicada en el centro del Chaco, a 470 kilómetros de Asunción.

El 2 de septiembre, las autoridades paraguayas, luego de un operativo de 10 días, informaron que el incendio en la localidad de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay (norte), estaba extinguido, señaló la prensa local.

“Hay una gran cantidad de animales muertos. Quedan los cadáveres y otros están totalmente quemados, por lo que no queda más nada que cenizas. Es muy complicado. Los que no sufrieron quemazones se desplazan del lugar porque tienen que escapar a otras zonas. Eso va a tener un impacto en otras áreas. Otros, que lograron sobrevivir en la zona, no tienen nada para alimentarse en este momento, prácticamente no queda ni un pasto ni una hoja en muchos kilómetros a la ronda”, agregó el intendente.

Señaló que están impulsando un refugio de animales y que con la ayuda de dos profesionales, provenientes de República Checa, y algunos zoológicos, están tratando de brindar asistencia a los animales de la zona. “La idea es ver si de repente podemos criar algunas especies de animales silvestres para poder luego repoblar la zona, una vez que vuelva a estar reconstruida”, concluyó.

El humo de los incendios llegó a Misiones

Desde las primeras horas del día se puede observar sobre el río Paraná y en gran parte de la ciudad de Posadas nubes de humo que cubren el cielo y evitan que los rayos del sol lleguen. Y desde Alerta Temprana, señalaron que estos provendrían de los incendios que actualmente afectan al Chaco Paraguayo.

Fuente: Agencia Sputnik