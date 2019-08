Una nena misionera llora desconsoladamente por los incendios y las muertes de animales en el Amazonas

Con tan solo 4 años, Luana ya vio todo lo que el ser humano le está haciendo al planeta y su alma sensible no puede entender como tantos animales están muriendo y perdiendo sus hogares por los incendios que hace varios días consumen al Amazonas. La mamá de la pequeña compartió con Misiones Online los videos de su hija luego de ver las imágenes de la selva en llamas.

El llanto desconsolado de esta niña misionera se suma al de muchas personas en todo el mundo que sufren por esta situación

Luana y su mamá Camila viven en Santa Ana, Misiones, y ayer la pequeña vio las imágenes de lo que está sucediendo ahora en el Amazonas, y corazón no aguantó ver sufrir a los animales que habiten allí.

“Mi corazón no se va a armar si los animales no están bien”, dice la nena mientras las lágrimas brotan de sus ojos. El corazón de la pequeña no puede soportar ver el sufrimiento de miles de animales que pierden sus hogares y mueren a causa de los incendios.

El Amazonas en llamas

El incendio en la Amazonía de Brasil ha generado lamentables pérdidas. Miles de hectáreas han sido reducidas a cenizas.

Una porción de la Amazonas de Brasil lleva 17 días en llamas. A lo largo del fin de semana, el fuego afectó a amplias zonas de Bolivia y Paraguay, que finalmente consiguieron controlar las flamas el lunes por la tarde, después de que se quemaran alrededor de 21.000 hectáreas de la reserva Tres Gigantes, en la región de la triple frontera.

