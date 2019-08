Básquet: Misiones le ganó 65 a 63 a Mendoza en su debut en el Argentino de Mayores en Formosa

El equipo de Huevo Bidarra manejó casi todo el partido y llegó a tener una ventaja de 17 puntos pero en el último cuarto los cuyanos se pusieron en ventaja y desde ahí todo fue palo y palo hasta el resultado final. La próxima fecha los de la tierra colorada enfrentarán al local.



La selección misionera de básquet arrancó con el pie derecho su participación en el Argentino de Básquet que se disputa en la provincia de Formosa con una agónica victoria ante Mendoza en la apertura del grupo B del torneo. Los de Huevo Bidarra sufrieron en el último cuarto luego de haber alcanzad una ventaja de 17 puntos en un momento del encuentro pero lograron imponerse por 65 a 63.

La figura de los misioneros fue el base Tahiel Gómez Quinteros quien anotó 18 puntos y consiguió bajar 9 rebotes en el ganador.

Del 19 al 25 de agosto, Formosa recibirá la 85º edición del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores masculino. Luego de 36 años, la provincia volverá a ser sede del histórico certamen del que participarán 12 equipos de todo el país. Los escenarios de competencia serán los estadios Cincuentenario y Centenario. Tras realizarse el sorteo correspondiente, quedaron conformadas las cuatro zonas.

Zona A: Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero

Zona B: Misiones, Mendoza y Formosa

Zona C: Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego

Zona D: Córdoba, Santa Fe y Tucumán

La fase regular se desarrollará en tres jornadas, del 19 al 21 de agosto, y cada federación disputará tres partidos. Los equipos competirán en formato todos contra todos entre los rivales de la misma zona y además, jugarán un inter zonal, ante un elenco de la zona vecina. Los dos mejores clasificados de cada grupo accederán a la Fase Campeonato, mientras que aquellos que hayan terminado en el tercer lugar de sus respectivas zonas, disputarán la Reclasificación, que definirá a los equipos que terminen en el 9º y 10º puesto y los dos que desciendan a la instancia Promocional. La Fase Campeonato, que comenzará el viernes 23 de agosto, iniciará con los Cuartos de Final. Los ganadores de cada cruce seguirán en carrera por el título, mientras que los perdedores habrán finalizado su participación.

Córdoba llegará como campeón defensor tras imponerse a Entre Ríos por 90-83 en la final de la pasada edición, que se desarrolló en Misiones. Con ese logro, la federación quedó a un solo título de Santa Fe y Buenos Aires en el historial, quienes fueron campeones en 13 oportunidades, solamente superados por Capital Federal que acumula 19.

FIXTURE – FASE DE GRUPOS

LUNES 19 DE AGOSTO

13.00hs – Estadio: Cincuentenario –Buenos Aires vs Corrientes

15.00hs – Estadio: Centenario – Entre Ríos vs Chaco

15.15hs – Estadio: Cincuentenario –Santa Fe vs Córdoba

17.30hs – Estadio: Centenario – Mendoza vs Misiones

17.30hs – Estadio: Cincuentenario – Inter Zonal – Tucumán vs Tierra del Fuego

20.00hs – Estadio: Centenario – ACTO INAUGURAL

21.30hs – Estadio: Centenario – Inter Zonal – Formosa vs Santiago del Estero

MARTES 20 DE AGOSTO

15.00hs – Estadio: Cincuentenario –Tierra del Fuego vs Buenos Aires

15.30hs – Estadio: Centenario –Santiago del Estero vs Entre Ríos

17.30hs – Estadio: Cincuentenario – Inter Zonal – Corrientes vs Santa Fe

18.30hs – Estadio: Centenario – Inter Zonal – Chaco vs Mendoza

20.00hs – Estadio: Cincuentenario –Córdoba vs Tucumán

21.30hs –Centenario –Formosa vs Misiones

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO

15.00hs – Estadio: Cincuentenario –Tierra del Fuego vs Corrientes

15.30hs – Estadio: Centenario – Inter Zonal – Entre Ríos vs Misiones

17.30hs – Estadio: Cincuentenario –Santa Fe vs Tucumán

18.30hs – Estadio: Centenario –Chaco vs Santiago del Estero

20.00hs – Estadio: Cincuentenario – Inter Zonal – Buenos Aires vs Córdoba

21.30hs – Estadio: Centenario – Formosa vs Mendoza