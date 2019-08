EfectoPASO: el Gobierno nacional evalúa medidas económicas

Mauricio Macri analiza poner en marcha cambios en Ganancias, préstamos para Pymes y reforzar planes de compra.

Golpeado por la contundente derrota ante el candidato presidencial del Frente de Todos Alberto Fernández en las elecciones primarias el Gobierno analiza una serie de medidas que apuntan a mejorar la situación económica de la clase media, uno de los principales sectores por los que el oficialismo perdió respaldo en las PASO debido a la crisis económica. Las propuestas que tiene en la mira el presidente Mauricio Macri pasan por elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, lanzar una nueva línea de préstamos para Pymes y un refuerzo en los planes de compra en cuotas.

En conferencia de prensa en Casa Rosada junto a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto, el Presidente adelantó que estudia implementar medidas económicas. “He instruido al equipo económico para que preparen las medidas para cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea que es gobernar”, indicó, sin dar precisiones. Lo dijo en medio del lunes negro, en el que el dólar se disparó, llegó a $60 y cerró en $57.

Entre esas medidas están la de subir el mínimo no imponible de Ganancias, algo que ya fue propuesto tanto por la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió como por Pichetto, que planteó llevarlo de los actuales $38.300 netos a $ 60 o $70 mil.

En la reunión de Gabinete del lunes, tras la contundente derrota electoral, Macri se mostró “preocupado” y “sorprendido” por los 15 puntos de diferencia que le sacó el kirchnerismo, consigna La Nación. En el encuentro con los ministros planteó la necesidad de implementar medidas económicas para mejorar la situación de algunos de los sectores más golpeados por la crisis.

Luego, en conferencia de prensa, aseguró que “entendió” lo que dijeron las urnas. “Esta elección es un mensaje y nosotros lo escuchamos. Hay bronca acumulada de todo el proceso económico muy duro que atravesamos. Lo entendemos y estamos acá para seguir trabajando”, aseguró. Sobre la estampida del dólar responsabilizó al kirchnerismo. Aseguró que fue una respuesta de los mercados a la posibilidad de un futuro gobierno de Alberto Fernández. “El mundo económico no confía en el kirchnerismo, ellos ya gobernaron y tienen que mostrar que van a hacer algo distinto”, indicó y después recalcó: “Es tremendo lo que puede pasar, no podemos volver al pasado, porque afuera ven el fin de la Argentina”.

Pichetto consideró que la derrota de Juntos por el Cambio se debió a “un castigo de la clase media” al Gobierno por la crisis económica. Desde la puerta de su casa en Vicente López, dijo en diálogo con TN que el oficialismo lee el resultado de las PASO como “un reclamo” de la sociedad y se esperanzó con revertir en octubre la diferencia con el kirchnerismo. “Aún no está nada dicho”, aseguró.

Admitió que no esperaban que el kirchnerismo lograra una ventaja tan grande en las urnas y se lamentó que no tuvieron “el apoyo del centro del país, que siempre acompañó al Presidente”. A pesar de las evidentes dificultades para remontar el resultado en las elecciones generales dijo que en octubre deben “dar pelea”. A modo de autocrítica dijo además que deben darle “un mensaje a los trabajadores”, para convencer a quienes no los votaron.

FUENTE TN