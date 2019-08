“Vacunarse previene enfermedades más graves”, remarcó el doctor Manuel Riera

En diálogo con Red Ciudadana, el doctor Manuel Riera comentó que la vacunación es irremplazable, y tremendamente eficiente. “Las vacunas han cambiado el curso de la salud”, destacó.

Manuel Riera- Red Ciudadana

Sobre los “movimientos antivacunas” (grupos de personas que promueven que la población no se proteja con la inmunización), el profesional señaló que todas las posturas son respetables”, pero que “negar las vacunas es negar la realidad”.

“Estos (por los movimientos antivacunas) vienen desde hace 30 o 40 años. Pero terminó explotando en los últimos 15 con las redes sociales”, analizó.

“Hay personas que están en contra de la obligatoriedad de las vacunas, pese a que sea ley en su país”, remarcó.

Riera recordó que la vacuna no previene la aparición de la enfermedad, pero sí minimiza el riesgo. “Si me vacuno contra la Gripe A, sé que puedo tener una gripe común pero no una neumonía”, ejemplificó.

Por último, el médico hizo un llamado de atención a los padres que deciden no vacunar a sus hijos. “Hay papás que argumentan “yo soy responsable por mi hijo”. Pero ese niño va a la escuela, a la guardería y pone en riesgo la salud de otros chicos”, sentenció.