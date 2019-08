Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES: “no creo en la grandes reformas como está impulsando Brasil porque son muy dolorosas para la población”

El titular de la ANSES a nivel nacional, Emilio Basavilbaso en una de sus visitas a las oficinas de la provincia de Misiones, visitó además los estudios de Misiones On Line TV, donde realizó un repaso de las acciones desarrolladas en el área previsional desde que asumiera al frente de la Seguridad Social en el Gobierno de Cambiemos, destacando la regularización de pagos a jubilados a través de la llamada Reparación Histórica y destacó que no cree en la grandes reformas, como la que encara Brasil, porque son dolorosas para la población.

Comentó al inicio de la entrevista que todas las semanas se traslada a algún punto del país visitar oficinas de ANSES, centros de jubilados, familias con las que ha recorrido prácticamente todo el territorio nacional que dijo lo ayuda a aprender mucho más que quedarse en un escritorio.

#AHORA en los estudios en Misiones Online el titular de Anses Emilio Basavilbaso pic.twitter.com/5CpIkKlhUW — misionesonline.net (@misionesonline) August 5, 2019

Sobre la cantidad de beneficiarios de ANSES Basavilbaso indicó que hay 18 millones en total en todo el país y de ese total 7 millones son jubilados, destacando que se van aumentando las coberturas, las prestaciones más importantes, “en Misiones aumentamos en un 49 por ciento la cantidad de jubilados y eso es por la Ley de Pensión Universal al Adulto Mayor, a partir del 2016 todos los que tienen 65 años o más, hayan hecho o no los aportes tienen derecho a esta pensión que garantiza un piso mínimo que es el 80 por ciento de una jubilación mínima”, precisando que en la provincia dependientes de ANSES hay 170 mil jubilados y unas 150 mil AUH, “los números acá son bien importantes”.

Agregó que “estamos mejorando la presencia en Posadas, vengo de una oficina que inauguramos el año pasado para descomprimir la oficina del centro, el próximo mes un nuevo local en Oberá y así vamos mejorando la presencia lo que hizo que bajen las filas, todavía nos falta pero hemos bajado bastante y el tramite más importante que hacemos que es el de la jubilación, antes se demoraba 6 meses y ahora estamos tardando tres meses desde que se cargaba hasta que se pagaba el primer mes. La atención sigue siendo un gran tema, todavía nos queda bastante recorrido por delante, seguir aumentando la presencia en los distintos pueblos y ciudades de toda la provincia porque antes ANSES se quedaba en sus oficinas, ahora salimos puertas afuera también porque hay mucha gente, sobre todo en ciudades del interior que no sale, le cuesta trasladarse hasta Oberá, Eldorado, lo hacemos con cierta frecuencia y vamos nosotros a esas ciudades para tomar los tramites”.

Los créditos que brinda la ANSES a los jubilados consideró el funcionario que están funcionando muy bien en Misiones, “desde el 17 de abril que fue cuando relanzamos ya dimos 100 mil créditos en la provincia en estos pocos meses y la buena noticia es que la mayoría de las veces estos créditos se utilizan para mejoramiento de la vivienda, con una tasa que va entre el 45 y el 55 por ciento, en el caso de los jubilados puede ser de hasta 200 mil pesos, en el tramo más largo que es el de 5 años, la tasa es del 45 por ciento”.

Consideró Basavilbaso que ahora hay una formula transparente de aumentos con 4 aumentos por año y que además acompañan la inflación y los salarios, “ahora en septiembre tenemos el próximo aumento que va a estar por encima de la inflación y en el caso de la AUH recordemos que en marzo hemos decidido adelantar todos los aumentos del año. Ya están cobrando 2.650 pesos por hijo de asignación que es el aumento del todo el año, así que en septiembre no va a haber amento porque ya lo anticipamos”

Sistema previsional

“El sistema está mucho mejor que cuando lo recibimos, aseguró el titular de ANSES, hoy tenemos un sistema que es mucho más sustentable porque en primer lugar lo que hicimos fue cortar aquellas jubilaciones truchas, había, por ejemplo, jubilaciones de gente que no vivía en Argentina que no era argentino y cobraba a través de algunas mafias que había, de punteros políticos, de gestores, nosotros fuimos achicando todo eso y hoy podemos decir que en un 99 por ciento el dinero de los jubilados va a los jubilados. Acá también en Misiones hubo un montón de casos que fuimos auditando, lo fuimos controlando y eso nos garantiza tener el dinero para pagar a la gente que verdaderamente corresponde. Por otro lado ya no se habla más de la caja de la ANSES que se utiliza para cualquier cosa, recordemos que en la gestión anterior se utilizaba el dinero para pagar Fútbol para Todos”.

Respecto a las declaraciones de Alberto Fernández sobre que aumentará a los jubilados, dijo no coincidir “porque otra de las grandes tareas que tenemos es pagar los juicios que nos dejó la gestión anterior. Cuando asumimos, la mayor cantidad de juicios que tenía el Estado Nacional era con los jubilados, se hablaba mucho de los juicios con los buitres, los holdauts y eran más chicos que los juicios con nuestros propios jubilados, se escondía bajo la alfombra y se apelaban todos estos juicios para no pagar. Nosotros estamos pagando todos estos juicios a través de la Reparación Histórica, ya son más de un millón de jubilados que están cobrando en promedio 6.700 pesos más por mes, además de los aumentos ordinarios y eso nos está permitiendo tener el sistema mucho más saneado. Así que la realidad es que nos estamos haciendo cargo de aumentos que no se dieron desde el 2009 y eso nos está permitiendo tener mejo vínculo con los jubilados que ven el trabajo que estamos haciendo”.

Reforma previsional

Consultado sobre una eventual reforma previsional destacó que el Gobierno que integra mejoró el sistema, enfatizando que “yo no creo en la grandes reformas como está impulsando Brasil porque son muy dolorosas para la población, pero sí tenemos que ir mejorando el sistema paso a paso. Hemos hecho cuatro reformas en estos años para que el dinero vaya a los jubilados, cambiamos la forma de aumentar las jubilaciones, movilidad, votamos la Pensión Universal al Adulto Mayor, todos los años hemos mejorado un poco, creo que los sistemas jubilatorios, y sucede en todo el mundo, hay que ir mejorándolos porque va cambiando la demografía, hoy vivimos mucho más de lo que vivíamos antes”.

“Lo que queremos, continuó Basavilbaso, es que haya cada vez menos trabajo informal, esa es la principal llave para que el sistema sea del todo sustentable, sucede con políticas públicas para ir hacia los empleadores que no están pagando correctamente, por otro lado hemos igualado el valor de la AUH en el primer tramo con el de asignaciones familiares, ese era un desincentivo al trabajo formal. Lo mismo hemos hecho con los trabajadores por temporada, hemos solucionado todo el tema de los tareferos, si trabajan por ejemplo dos o tres meses en el año en la cosecha pueden cobrar en blanco y van a seguir cobrando su asignación por hijo durante todo el año en blanco. Todos esos errores que tenía el sistema los estamos corrigiendo para que siempre convenga trabajar en blanco”.

Elecciones

Al referirse a las próximas elecciones, el funcionario destacó que “estamos reforzando el mensaje las últimas semanas porque el sector de los jubilados es el que históricamente nos acompaña y necesitamos que todos los jubilados vayan a votar, sobre todo los mayores de 70 años que tienen el voto opcional, es importante que vayan a votar, que voten en libertad, nadie va a decir a quien tienen que votar. Lo que estamos viendo en Misiones es que estamos mejorando mucho, sobre todo en este último mes, la realidad es que la inflación comenzó a bajar, ahora tenemos los aumentos de las jubilaciones en septiembre, los créditos ANSES están funcionando muy bien. La calle está un poco mejor después de un año malo que tuvimos el año pasado”.

Sobre la interna que se da en el Frente para el Cambio, dijo que apoya al candidato del PRO pero “festejo que haya tres listas, es bueno que la gente pueda elegir, es el único espacio en Misiones que está dando esta posibilidad tan clara”.

En su carácter de economista, el funcionario respondió que para superar la actual coyuntura, “en primer lugar que se siga desacelerando la inflación, tenemos muy buenos números estos últimos meses y eso nos va a dar mayor tranquilidad, por otro lado tener políticas públicas como estos aumentos automáticos para jubilados, AUH, pensionados, que el aumento está relacionado con la inflación y eso protege el bolsillo de estas familias, por otro lado mejorando el nivel de actividad, por eso también los créditos, el programa de control de precios, en cuotas también para la gente, eso hace que haya más confianza en la economía y que por fin podamos retomar de vuelta ese sendero que veníamos transitando en 2016-2017”.

