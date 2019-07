PanamericanosDeLima: con la misionera Yamila Rodríguez, la selección argentina de fútbol femenino goleó a Perú

Mariana Larroquette fue figura indiscutida y autora de los 3 goles contra el seleccionado peruano. El miércoles las dirigidas por Carlos Borrello enfrentarán a las 15:30 enfrentarán a Panamá.

Luego de su histórica participación en el Mundial de Francia, y del conflicto entre las referentes y el entrenador Borello, la “Albiceleste” ganó 3-0 en su presentación en el Grupo B, con un hat trick de Mariana Larroquette

Yamila Rodríguez, la posadeña jugadora de Boca y Micaela Cabrera, fueron las que regresaron al equipo para esta competencia, tras haber quedado fuera de la nómina del Mundial.

La selección argentina femenina de fútbol inició de gran manera su camino en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Goleó 3 a 0 a Perú en el duelo que marcó el regreso del equipo nacional a las competencias oficiales luego de su histórica actuación en el reciente Mundial de Francia 2019. Mariana Larroquette fue la autora de los tres goles de la Selección en el encuentro que se disputó en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El conjunto dirigido por Carlos Borrello llegó a este torneo con sensaciones encontradas. Por un lado, con la responsabilidad de hacer frente a las grandes expectativas que se posan en el plantel a raíz del buen desempeño y del potencial que se expuso en el Mundial. Por el otro, los ánimos no son los mejores luego del conflicto entre jugadoras y entrenador que derivó en la salida de cuatro referentes del plantel (entre ellas, Estefanía Banini y Ruth Bravo, capitana y subcapitana, respectivamente).

Más allá de la tormenta que generó la confirmación de la lista, Argentina viajó a Lima con 18 jugadoras entre las que se destacan la arquera Vanina Correa, las defensoras Agustina Barroso y Aldana Cometti, la joven mediocampista Dalila Ippólito y las delanteras Mariana Larroquette y Milagros Menéndez.

Respecto del plantel que estuvo en Francia 2019, a las mencionadas bajas de Banini y Bravo se suman las de Belén Potassa (también marginada por el conflicto con Borrello), Florencia Bonsegundo (decidió no ir al torneo en solidaridad con sus compañeras), Soledad Jaimes (el Santos de Brasil no la cedió), Lorena Benítez (no viajó para quedarse con su familia) y Gabriela Garton (fueron citadas solo dos arqueras).

El conjunto “Albiceleste” clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por haber terminado en el tercer puesto de la Copa América de Chile 2018. Allí, integra el Grupo B, junto a Panamá, Costa Rica y Perú. En el Grupo A, en tanto, están México, Colombia, Paraguay y Jamaica.

El fútbol femenino, a diferencia del masculino, no tiene restricciones en cuanto a edad en los Panamericanos y la competencia se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores conjuntos de cada Zona clasificarán a las semifinales. Todos los partidos tendrán como sede el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos.

El fixture de Argentina en el Fútbol Femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019:

31 de julio / 15:30 horas – Argentina vs. Panamá

3 de agosto / 15:30 horas – Argentina vs. Costa Rica

