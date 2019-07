Un hombre asistió y reanimó a un bebé de dos años que habría convulsionado en la fila del puente internacional en Posadas

La rápida intervención de Francisco Rossi, inspector de la Dirección Nacional de Migraciones, permitió reanimar un bebé que había perdido el conocimiento. Para esto, implementó técnicas que permitieron que el menor vuelva a respirar y de manera inmediata, con el bebé en brazos acompañó y guió a la familia hasta el hospital.

El hecho ocurrió esta mañana alrededor de las 6:30. Los familiares del pequeño, oriundos de Resistencia- Chaco, se encontraban a punto de cruzar la frontera en su vehículo particular desde Posadas a Encarnación por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz cuando en un primer momento pensaron que el bebé se había ahogado, por lo que bajaron del auto y comenzaron a pedir ayuda.

“Nosotros estábamos en otro sector, pero escuchamos los gritos. Comenzaron a correr de un lado al otro y cuando salgo a ver lo que estaba pasando me encuentro con la familia que pedía ayuda a Gendarmería para llamar a una ambulancia. Yo tengo algunos conocimientos básicos de RCP, soy profesor de Educación Física, me acerqué y pude reanimar al bebé. Cuando llegó la ambulancia no dudé en subirme y acompañar al pequeño hasta el Hospital Madariaga”, relató Francisco Rossi a Misiones Online.

En estos momentos el bebé, de dos años de edad, se encuentra internado en estado de observación, realizando análisis de laboratorio y estudios neurológicos. Según los médicos el pequeño habría convulsionado y tuvo un cuadro febril.

AVD