Orgullo Misionero: Agustín Fraga y Dario García representan a Misiones en la 133ª edición de la Exposición Rural en Palermo

Misiones estará presente en este megaevento que es considerado el más importante del sector. Con una oferta impulsada por las cabañas La Armonia y Unelen, los jóvenes misioneros participarán de diversos concursos en la feria que inició hoy y se extiende hasta el 04 de agosto y convoca a 400 expositores quienes presentarán más de 4.000 animales.

Agustín Fraga- Radio Libertad

Misiones apuesta a ganar y participará de dos competencias en la 133ª edición de la Exposición Rural en Palermo con lo mejor de su oferta de ganado y teniendo como representantes a las cabañas La Armonía y Unelen.

Misiones online conversó con Agustín Fraga, alumno de la EFA San Cristóbal de Fachinal quién contó detalles de su participación en este evento que en esta edición contará con la participación de 400 expositores comerciales y 4.000 animales.

Fraga, fue convocado para ser pasante de las cabañas misioneras y aunque está en su tercer año de la EFA, resaltó su espíritu curioso y trabajador. Afirmó que recibió el apoyo de los rectores, de sus maestros y compañeros cuando le dieron la noticia de que representaría a la provincia.

“Cuando me llamaron que iba a representar Misiones me emocioné (…) la gente me atendió muy bien y más que nada quiero agradecerle a ellos y estoy muy contento de participar aquí por primera vez, es una feria muy importante, mucha gente y mucho por recorrer hoy llegué y ni la mitad conocí, más aún. Estoy muy emocionado de representar a Misiones”, dijo.

Destacó que gracias a la invitación de las cabañas aprenderá más sobre genética ovina y esto le permitirá extender los conocimientos adquiridos a muchas personas. “Quiero agradecer a cabaña la Armonia y a Gabriel Montiel y a la Cabaña Unelen porque aquí aprenderé sobre genética ovina y quiero ayudar a los productores de la zona y a quién lo necesite”.

Como informó, mañana a las 9 será el primer concurso en el que participarán ambas cabañas y donde Fraga hará su acompañamiento. “Mañana será el concurso de representación de animales borregos y carneros de dos dientes y representaremos a Unelen con el campeón del año pasado (…) estoy muy ansioso, pero confío que saldrá todo bien”.

Añadió que Dario García su compañero llegará el sábado con el presidente de la Asociación Rural de Animales Menores de Misiones, Gabriel Montiel. “Estamos juntos y ayudaremos a productores de Misiones”.

Sueña con retornar el próximo año y que esta experiencia le ayude a concretar sus sueños a futuro.

SPM