Herrera Ahuad presidió el acto conmemorativo del Patrono de Tres Capones

Ante un importante marco de público se realizó en Tres Capones el acto central por la festividad de San Vladimiro, su santo patrono. Fue presidido por el vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, y contó con la presencia de la Ministra de Educación Ivonne Aquino candidata a diputada nacional, ministros del gabinete, subsecretarios, representantes de la Policía de la Provincia, fuerzas federales, e intendentes de localidades vecinas. “Es muy buena, y siempre la destaco, la presencia de otros intendentes que se acercan a compartir con el pueblo, vienen por afecto y cariño”, destacó el Dr. Herrera Ahuad.

Agregó que es el cuarto año consecutivo que, como vicegobernador de Misiones, comparte este día de fiesta, “es una celebración que me ha marcado, tanto que he leído toda la vida de San Vladimiro, desde sus orígenes, y he visitado y acompañado en la ciudad de Posadas a la comunidad en varias actividades”.

Tras agradecer al pueblo su presencia en el lugar, aseguró estar allí impulsado por el cariño y el afecto “que tengo a este pueblo y al intendente, amigo y compañero de trabajo. Y a ustedes agradezco su ayuda, el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de estos años y que han ratificado el 2 de junio para que podamos seguir caminando juntos estos próximos 4 años. Vengo a redoblar ese compromiso, el de seguir trabajando por una comunidad cada día un poquito mejor”.

Y continuó. “Con Ramón soñamos con los próximos 4 años en los que vamos a estar presentes con obras, con trabajo, pero por sobre todas las cosas, manteniéndonos cerca, como lo venimos haciendo con nuestro Gobernador Hugo Passalacqua”.

Adelantó colaborará desde su gestión de gobierno y la de los diputados provinciales, y que enviará a la Legislatura el presupuesto con las previsiones para las cosas” que quiero hacer y que queremos hacer acá, en Tres Capones, en Azara, en San María y en otras”.

Camino a las PASO

El Dr. Herrera Ahuad se dirigió a la concurrencia para “pedir con mucho respeto desde nuestro humilde espacio y en este tiempo de elección de autoridades nacionales, que nos acompañen, porque esta humilde Renovación y este gobernador electo necesitan golpear las puertas en el país central. Necesitamos que los misioneros sigamos identificándonos como misioneros, que con ese compromiso fuerte, ese sentido de pertenencia, vayamos a Buenos Aires a gestionar y traer cosas para nuestros pueblos e intendentes”.

En ese contexto, ratificó que “necesito a los cuatro diputados nacionales para que me ayuden y ayuden a todos ustedes. Siento la necesidad de respaldar a este pueblo que nos ha dado la posibilidad de gobernar cuatro años más”.

Cerró su intervención destacando la condición humana de los misioneros, la generosidad de las personas y la certeza de que “en esta provincia las diferencias construyen, siempre y cuando sea con respeto”.