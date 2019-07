Eldorado estuvo sin colectivos por el paro pero con actividad normal en comercios e instituciones

RELACIONADAS Desde la medianoche de hoy habrá colectivos urbanos y de media distancia y el lunes podrían volver las protestas

La Capital del Trabajo estuvo sin colectivos desde las 00 del jueves y hasta las 00 del viernes, pero aún así la inasistencia de los trabajadores a sus lugares de trabajo fue muy escasa, ya que todos se organizaron para llegar a los comercios, bancos y organismos públicos. Por la mañana los trabajadores de ETCE, la empresa de colectivos, realizaron una manifestación reclamando el aguinaldo, aumento salarial del 20% y 16 mil pesos de no remunerativo que pagaron en capital federal y en las provincias no.

Este viernes 12 de julio, en el marco de la huelga nacional dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en distintas localidades del país, los chóferes de colectivos de la ciudad de Eldorado también realizaron manifestaciones con la interrupción del tránsito vehicular de media calzada y quema de gomas.

La manifestación fue frente a la empresa de transporte urbano de pasajeros de la Capital del Trabajo: ETCE, ubicada en la avenida San Martín del kilómetro 11, la misma nuclea a unos 160 trabajadores.

Al respecto y en diálogo con Misiones Online, Jorge Paiva- delegado de UTA en Eldorado, quien estuvo al frente del reclamo en la avenida con quema de gomas, manifestó que “estamos realizando reclamos de aumento de sueldo del 20%, y además reclamamos el aguinaldo que nocobramos acá en Eldorado, y 16 mil pesos de no remunerativo que pagaron en Capital Federal y en las provincias no”.

Paiva dijo que este sábado el transporte urbano de pasajeros será normal y que verán más adelante qué medida tomar, hasta conseguir una respuesta.

Actividad normal

En los comercios, bancos, instituciones, clínicas y organismos públicos el movimiento fue normal, incluso se vió mucha gente recorriendo el centro de la ciudad y demás.

En referencia al tema, desde la Cámara de Comercio de Eldorado, Tito Ávalos sostuvo que “los datos que tenemos por el paro de transporte de este viernes, es que en los comercios fue casi nula la inasistencia a la jornada laboral, se trabajó normalmente”.

Y agregó “otro parámetro también son los bancos, hoy hubo muchos clientes en los mismos, mucha gente se movilizó en la ciudad”.

En tanto que en la municipalidad y el Concejo Deliberante señalaron que “no faltó casi nadie en el edificio central, creo que una sola persona no vino a trabajar, aunque estaba previsto que por el paro tal vez algunos no vengan y se les dijo que si accedían a faltar, deberían presentar una nota de descargo el lunes. Pero como dije antes, no faltó casi nadie”.